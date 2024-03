F1 GP Australia 2024, le pagelle di Melbourne

Le pagelle della terza gara dell'anno, il Gran Premio d'Australia a Melbourne, vede due voti di vantaggio per il vincitore Carlos Sainz su tutto il resto della griglia. Lo spagnolo non era al meglio fisicamente ma è stato protagonista di una gara magistrale. Bravi anche Leclerc, Norris e Tsunoda. Bocciato Russell, che la mette a muro negli ultimi giri. Senza voto Verstappen e Hamilton.

CARLOS SAINZ - VOTO 10 Dopo una buona partenza si ritrova in testa con il ritiro di Max e va via a Norris sul ritmo. Da lì, una lezione su come si salvano le gomme vincendo a 15 giorni dall'appendicite. Super!

CHARLES LECLERC - VOTO 8 I primi giri dietro alla McLaren lo costringono a una strategia diversa dal compagno. Nell'ultimo stint dimostra che, senza la brutta qualifica di ieri, oggi poteva dire la sua. Bene così.

LANDO NORRIS - VOTO 8 Gran bella gara del britannico, lotta con il compagno ma lo mette presto al suo posto, nella fase centrale impensierisce Leclerc ma alla distanza si accontenta di una lusinghiera terza piazza.

OSCAR PIASTRI - VOTO 7 Davanti al pubblico di casa voleva di più, ma deve accontentarsi. Ha passato Norris solo con la sosta anticipata, poi gli è stato dietro e ha finito quarto nonostante un'escursione sull'erba.

SERGIO PEREZ - VOTO 6 Per una volta la Red Bull non è la migliore auto in pista e lui non è Verstappen per sopperire. A tratti è veloce, ma chiede troppo alle gomme e finisce a 33'' da Sainz (prima della VSC).

FERNANDO ALONSO - VOTO 8 Gran gara dello spagnolo, con un'auto che non è quella dell'anno scorso. Dopo un buon avvio si gioca il bonus VSC per restare in top 5, ma viene presto raggiunto e passato da Perez.

GEORGE RUSSELL - VOTO 4 Dopo un'ottima partenza, allunga gli stint e nel finale si ritrova a lottare con Alonso per la sesta piazza, peccato che la mette vuolentemente al muro, fortunatamente senza conseguenze.

YUKI TSUNODA - VOTO 7,5 Lontano dalle telecamere si rende protagonista di un'ottima prestazione finendo in scia a uno Stroll (che ha un'auto superiore) e portando a casa i primi punti per la Racing Bulls.

MAX VERSTAPPEN - VOTO SV Erano 44 gare che non si ritirava, più precisamente proprio dal GP d'Australia del 2022. Prima o poi doveva capitare, e lui non ha alcun tipo di responsabilità.

VEDI ANCHE

LEWIS HAMILTON - VOTO SV Dopo appena 8 giri è costretto a cambiare le Soft con cui era partito. Presto il ritiro per un problema tecnico quando era fuori dalla top 10 e poteva aspirare al massimo ad entrarvi.

I voti degli altri

LANCE STROLL - VOTO 7

NICO HULKENBERG - VOTO 6,5

KEVIN MAGNUSSEN - VOTO 6,5

ALEXANDER ALBON - VOTO 6

DANIEL RICCIARDO - VOTO 6

PIERRE GASLY - VOTO 5,5

VALTTERI BOTTAS - VOTO 5,5

GUANYOU ZHOU - VOTO 5

ESTEBAN OCON - VOTO 5

Pubblicato da Simone Valtieri, 24/03/2024