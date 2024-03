F1 GP Australia 2024, Diretta LIVE Prove Libere 2

LIVE MELBOURNE F1 Dopo una settimana di pausa, la Formula 1 torna di nuovo in pista per il Gran Premio d'Australia, terza prova del Mondiale 2024. Riparte dunque dall'Albert Park di Melbourne la caccia di Ferrari, Mercedes (e tutti gli altri) al dominatore Max Verstappen, che va a caccia del decimo successo consecutivo. Ci riuscirà o avremo finalmente qualche sorpresa? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca in diretta di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio d'Australia 2024.

Prove libere 2 GP Australia 2024 live dalle 5.45 di venerdì 22 marzo. Segui la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.