F1 GP Giappone 2024, Diretta LIVE Qualifiche

LIVE SUZUKA F1 Dopo lo stop per le feste pasquali, la F1 torna in pista per il quarto round della stagione 2024. Non su una pista qualsiasi ma sul mitico circuito di Suzuka, un tracciato storico e vecchia scuola, amatissimo dai piloti e che trasmette tradizione a ogni singolo centrimetro d'asfalto. Un campo di battaglia d'elite per gli sfidanti di Max Verstappen, che sperano che la battuta d'arresto di Melbourne non sia isolata: riusciranno le Ferrari di Leclerc e Sainz a impensierire il tre volte campione del mondo su un terreno a lui spesso congeniale? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca in diretta di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio del Giappone 2024.

Qualifiche GP del Giappone 2024 live dalle 7.45 di sabato 6 aprile. Segui la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.