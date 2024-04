Formula 1, GP Giappone 2024: orari, meteo e segreti del circuito

La preview del Gran Premio del Giappone al Suzuka International Racing Course: tutte le info per seguire il quarto weekend della Formula 1 2024

La Ferrari è uscita vincitrice a sorpresa del weekend di Formula 1 in Australia, sfruttando un passo falso della Red Bull Racing e avvicinando di molto i rivali in classifica. Questo fine settimana a Suzuka andrà in scena il quarto atto del Mondiale di Formula 1 2024, il Gran Premio del Giappone. Sulla pista del sol levante Carlos Sainz - il trionfatore di Melbourne - e Charles Leclerc - giunto alle sue spalle - dovranno confermare i progressi fatti vedere in Australia, dove Max Verstappen è stato costretto al ritiro subito dopo la partenza e dove Sergio Perez è stato protagonista di una prestazione opaca. Vorranno essere della partita anche la coppia di piloti McLaren, Lando Norris (sul podio lo scorso GP) e Oscar Piastri, e quella della Mercedes, Lewis Hamilton e George Russell. Possibile outsider? Il solito Fernando Alonso con la Aston Martin. Di seguito trovate tutte le info utili per non perdervi nulla del quarto weekend dell'anno della Formula 1, più i dettagliati dati sul circuito offerti da Brembo Brakes, l'azienda italiana che rifornisce di impianti frenanti e componenti tutti e 10 i team della griglia.

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 5 aprile

Prove libere 1: 4.30 – 5.30 (Live MotorBox dalle ore 4.15)

Prove libere 2: 8.00 – 9.00 (Live MotorBox dalle ore 5.45)

Sabato 6 aprile

Prove libere 3: 4.30 – 5.30 (Live MotorBox dalle ore 4.15)

Qualifiche: 8.00 – 9.00 (Live MotorBox dalle ore 7.45)

Domenica 7 aprile

Gara: 7.00 (Live MotorBox dalle ore 6.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 6 aprile

Qualifiche: 14.00 (differita)

Domenica 7 aprile

Gara: 14.00 (differita)

LINK UTILI - GP GIAPPONE 2024

IL METEO DEL GP

Venerdì 5 aprile: nuvoloso; temperatura 7°-16°; precipitazioni 40%; umidità ??%

Sabato 6 aprile: nuvoloso; temperatura 10°-18°; precipitazioni 40%; umidità ??%

Domenica 7 aprile: nuvoloso con brevi piogge; temperatura 12°-20°; precipitazioni 60%; umidità ??%

