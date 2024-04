F1 GP Giappone 2024, le pagelle di Suzuka

Le pagelle della quarta gara dell'anno, il Gran Premio del Giappone a Suzuka, vedono primeggiare i piloti giunti nella top 4 con la sola eccezione di Alonso, sesto ma meritevole di un voto altissimo. Deludono i motorizzati Mercedes. Bocciati Stroll (a più di un minuto dal compagno Alonso!) e Sargeant, che rovina la sua gara con un lungo negli ultimi giri.

MAX VERSTAPPEN - VOTO 9 Se la sua auto non si rompe, nessuno lo riesce a battere. Oggi è autore del solito dominio assoluto, prendendosi anche il giro veloce nel finale con gomme più che usurate.

SERGIO PEREZ - VOTO 8 Ottima gara per il messicano, non è sui livelli del compagno e non lo scopriamo oggi, ma non fa alcun errore ed è nettamente davanti a tutto il resto della griglia. Compitino svolto bene.

CARLOS SAINZ - VOTO 8,5 La strategia non gli facilita per niente le cose, ma partendo dalla sua posizione era quasi obbligata, e allora nel finale si guadagna il podio, privandone il suo bravissimo compagno.

CHARLES LECLERC - VOTO 9 Il problema del suo weekend sono state le qualifiche. Oggi riesce a far funzionare magistralmente la strategia a una sosta conquistando il quarto posto, cioè il massimo auspicabile.

LANDO NORRIS - VOTO 7 Paga la strategia a dir poco discutibile confezionata dal suo team. Alla fine fa il suo lavoro senza sbavature, viste le forze in campo la Ferrari poteva tenerla dietro solo con la strategia.

FERNANDO ALONSO - VOTO 8,5 Si mette dietro due Mercedes e una McLaren (tenendo dietro Piastri nel finale) con un'auto inferiore. Non possiamo non considerarlo più grande di quanto già due titoli non dicano.

GEORGE RUSSELL - VOTO 6,5 Arpiona mezzo voto in più nel finale passando Piastri al secondo tentativo, la cosa migliore della gara la fa all'inizio, andando meglio del compagno a parità di gomme.

OSCAR PIASTRI - VOTO 6 Come per Norris, la strategia confezionata dalla McLaren non è facile da far funzionare, ma lui incassa troppo dal compagno. Nel finale lotta ma perde anche il duello con Russell.

LEWIS HAMILTON - VOTO 5 Oggi solo l'ultimo stint è stato vagamente all'altezza del suo blasone. Vederlo cedere la posizione a Russell a inizio gara e venire sverniciato più volte in pista fa impressione.

YUKI TSUNODA - VOTO 7,5 Sulla pista di casa si esalta e riesce anche a conquistare un punto prezioso. Sta demolendo Ricciardo, l'unico cruccio è che se Perez continua così, i sogni di Red Bull per lui sono vietati.

I voti degli altri

NICO HULKENBERG - VOTO 7

LANCE STROLL - VOTO 4

KEVIN MAGNUSSEN - VOTO 6

VALTTERI BOTTAS - VOTO 6

ESTEBAN OCON - VOTO 6

PIERRE GASLY - VOTO 5

LOGAN SARGEANT - VOTO 5

ALEXANDER ALBON - VOTO SV

DANIEL RICCIARDO - VOTO SV

GUANYOU ZHOU - VOTO SV

Pubblicato da Simone Valtieri, 07/04/2024