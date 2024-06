Formula 1, GP Austria 2024: orari, meteo e segreti del circuito

Il trittico di inizio estate inaugurato lo scorso weekend con il Gran Premio di Spagna, prosegue questa settimana con il Gran Premio d'Austria sulla pista di Spielberg, prima di concludersi i primi di luglio a Silverstone. Al Red Bull Ring il leader del mondiale Max Verstappen si presenta forte delle sue sette vittorie su dieci gare, con Lando Norris che sembra essere l'unico pilota in grado di impensierirlo con la sua McLaren. Ma sulla pista austriaca sono attese al riscatto anche le deludenti Ferrari, che dopo il trionfo di Monte Carlo hanno raccolto le briciole tra Canada e Spagna, e una Mercedes in crescita. Oltre a Leclerc, Sainz, Hamilton e Russell, occhio anche ai due compagni di team dei primi due nel mondiale, ossia Sergio Perez e Oscar Piastri, entrambi deludenti e delusi a Barcellona, così come al sempreverde Fernando Alonso su Aston Martin. Di seguito trovate tutte le info utili per non perdervi nulla dell'undicesimo weekend dell'anno della Formula 1, più i dettagliati dati sul circuito offerti da Brembo Brakes, l'azienda italiana che rifornisce di impianti frenanti e componenti tutti e 10 i team della griglia.

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 28 giugno

Prove libere 1: 12.30 – 13.30 (Live MotorBox dalle ore 12.15)

Sprint Qualifying: 16.30 – 17.14 (Live MotorBox dalle ore 16.15)

Sabato 29 giugno

Sprint: 12.00 – 13.00 (Live MotorBox dalle ore 11.45)

Qualifiche: 16.00 – 17.00 (Live MotorBox dalle ore 15.45)

Domenica 30 giugno

Gara: 15.00 (Live MotorBox dalle ore 14.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Venerdì 28 giugno

Sprint Qualifying: 16.30 (diretta)

Sabato 29 giugno

Sprint: 12.00 (diretta)

Qualifiche: 16.00 (diretta)

Domenica 30 giugno

Gara: 18.00 (differita)

LINK UTILI - GP AUSTRIA 2024

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO

LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO

Secondo i tecnici Brembo, il Red Bull Ring da 4.318 metri di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 3 perché fatta eccezione per le prime 3 frenate, veramente toste, tutte le altre non comportano un grande sforzo. Dei quasi 10 secondi di utilizzo dei freni in un giro, infatti, oltre due terzi discendono da queste 3 curve. La curva più dura del Red Bull Ring per l’impianto frenante è la 3 in cui le monoposto passano da 313 km/h a 81 km/h in 2,52 secondi durante i quali percorrono 114 metri. Notevole lo sforzo richiesto ai piloti in quel frangente: 4,6 g è la decelerazione massima a cui sono sottoposti e 142 kg il carico che devono esercitare sul pedale del freno. La potenza frenante è invece di 2.379 kW.

IL METEO DEL GP

Venerdì 28 giugno: per lo più soleggiato; temperatura 16°-28°; precipitazioni 20%; umidità 59%

Sabato 29 giugno: parzialmente nuvoloso; temperatura 18°-29°; precipitazioni 20%; umidità 56%

Domenica 30 giugno: temporale; temperatura 17°-27°; precipitazioni 80%; umidità 62%

Pubblicato da Simone Valtieri, 24/06/2024