F1 GP Austria 2024, Diretta LIVE Gara

LIVE SPIELBERG F1 Dopo Barcellona, la Formula 1 prosegue nel suo trittico di gare consecutive con il GP d'Austria, il terzo della stagione 2024 con il format della Sprint Race. In casa della Red Bull, Max Verstappen cerca di ritrovare il dominio perduto, ma deve guardarsi le spalle dalla minacciosa McLaren di Norris, che sembra al momento il pilota accreditato della monoposto più competitiva. Attenzione però anche alle Mercedes in crescita evidente e a una Ferrari che cerca di recuperare lo smalto dopo un paio di gare negative. Chi avrà la meglio nella F1 più incerta e combattuta degli ultimi anni? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo live minuto per minuto la cronaca in diretta di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio d'Austria 2024.

