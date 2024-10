F1 GP Brasile 2024, Diretta LIVE Prove Libere 1

LIVE INTERLAGOS F1 La Formula 1 chiude il primo dei due trittici conclusivi di gare in sequenza con il GP Brasile. Sulla pista di Interlagos riparte la sfida delle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz e delle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri alla Red Bull di un Max Verstappen il cui digiuno di vittorie inizia a farsi preoccupante. Chi avrà la meglio nel penultimo appuntamento della stagione con il format F1 Sprint? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca in diretta di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio del Brasile 2024.

Prove libere 1 GP del Brasile 2024 live dalle 15.15 di venerdì 1 novembre. Segui la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.