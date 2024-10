F1 GP Brasile 2024, Diretta LIVE Qualifiche

LIVE INTERLAGOS F1 La Formula 1 chiude il primo dei due trittici conclusivi di gare in sequenza con il GP Brasile. Sulla pista di Interlagos riparte la sfida delle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz e delle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri alla Red Bull di un Max Verstappen il cui digiuno di vittorie inizia a farsi preoccupante. Chi avrà la meglio nel penultimo appuntamento della stagione con il format F1 Sprint? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca in diretta di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio del Brasile 2024.

Qualifiche GP del Brasile 2024 live dalle 18.45 di sabato 2 novembre. Segui la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.