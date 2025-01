Eprix Città del Messico 2025: Rowland sorprende le Porsche, disastro per le Jaguar

Sembrava dover essere una grande festa Porsche, sulla pista dove le macchine con il powertrain elettrico della casa tedesca avevano già trionfato negli ultimi tre anni. E, invece, l’Eprix di Città del Messicosi è concluso con la vittoria, meritata ma decisamente a sorpresa, del pilota della Nissan, Oliver Rowland. Scattato dalla quarta casella in griglia di partenza, il 32enne inglese ha invece beffato proprio negli ultimi giri la coppia di casa Porsche, sfruttando gli ultimi secondi di potenza extra forniti dall’Attack Mode per scavalcare Antonio Felix Da Costa.

Risultati Formula E: Rowland batte le Porsche

Proprio Da Costa aveva condotto autorevolmente gran parte della gara, ma la Safety Car entrata nella fase finale della corsa per l’incidente tra David Beckmann e Zane Maloney (video sotto) ha ricompattato il gruppo e dato la possibilità a Rowland di riagganciarsi alla testa sfruttando poi gli ultimi secondi di Attack Mode per beffare i rivali della Porsche. Da Costa si accontenta dunque del secondo posto, davanti al compagno di squadra Pascal Wehrlein, che in qualifica era stato autore della pole position.

Nissan Formula E, vittoria di strategia con un pizzico di fortuna

Una vittoria dunque ottenuta grazie alla strategia degli Attack Mode e con l’aiuto innegabile della fortuna nelle tempistiche d’ingresso della Safety Car. Rowland è stato molto bravo a farsi trovare al posto giusto nel momento giusto, beffando Da Costa a cinque giri dalla fine con un bel sorpasso a sorpresa all’ingresso dello stadio Foro Sol, uno dei simboli dell’Autodromo Hermanos Rodriguez dove corre anche la Formula 1 (in un layout però diverso da quello sfruttato dalla Formula E). Per l’inglese è il quarto successo in carriera nella serie, tutti ottenuti al volante della monoposto elettrica di casa Nissan.

Eprix Città del Messico, Porsche fa comunque festa

In ottica classifica, la Porsche esce comunque vincitrice dal weekend dell’Eprix di Città del Messico 2025 e non soltanto sul piano delle prestazioni. Pur non avendo vinto la gara, a un certo punto c’erano praticamente le due Porsche ufficiali e le due auto clienti del team Andretti nelle prime quattro posizioni, senza contare che Da Costa festeggia la leadership della classifica Piloti grazie ai due secondi posti raccolti nelle prime due gare della stagione 2025 di Formula E. Il team vola inoltre al comando tra i Costruttori, proprio mentre i grandi rivali di casa Jaguar crollano concludendo con entrambi i piloti fuori dalla zona punti.

Formula E, disastro Jaguar in Messico

Nick Cassidy è infatti arrivato al traguardo solo 14° dopo essere partito ultimo a causa di un’irregolarità tecnica nel corso delle qualifiche. Mitch Evans, invece, pur avendo battagliato nel gruppo di testa per lunghi tratti di gara, è invece stato costretto al ritiro negli ultimi giri dopo aver tamponato l’Andretti-Porsche di Jake Dennis. Così, la tappa messicana, che già per le caratteristiche della pista non si preannunciava particolarmente favorevole alla casa inglese, permette alla Porsche di andare in fuga in classifica.

Eprix Messico 2025, quali piloti in top-10

Mentre la Jaguar quindi si rammarica per la giornata da dimenticare, si segnala il quarto posto di Jake Dennis su Andretti-Porsche, seguito dalle due DS Penske di un Jean-Eric Vergne e di un Maximilian Gunther però mai davvero in lotta per le posizioni di vertice. Raccolgono punti anche Stoffel Vandoorne con la Maserati, Nyck De Vries su Mahindra, Nico Muller (Andretti-Porsche) e Taylor Barnard sulla prima delle due McLaren-Nissan.

Calendario Formula E 2024-2025, prossimi appuntamenti

La Formula E si ferma adesso per circa un mese, per tornare in pista in Arabia Saudita con una delle grandi novità delcalendario della stagione 2025: le monoposto del mondiale elettrico saranno infatti il prossimo 14 e 15 febbraio a Jeddah, per il primo appuntamento della storia sul Jeddah Corniche Circuit già usato dalla Formula 1 (ma in una versione più corta per venire incontro alle esigenze della categoria). Sarà anche il primo doppio Eprix dell’anno dopo gli appuntamenti singoli di San Paolo del Brasile e Città del Messico.

Risultati Formula E Eprix Città del Messico 2025: ordine d'arrivo

Pos Pilota Team Distacco Giri Punti 1 Oliver ROWLAND Nissan Formula E Team 48:20.764 36 25 2 Antonio Felix DA COSTA TAG Heuer Porsche Formula E +0.400 36 18 3 Pascal WEHRLEIN TAG Heuer Porsche Formula E +1.855 36 18 4 Jake DENNIS Andretti Formula E +2.000 36 12 5 Jean-Eric VERGNE DS PENSKE +2.965 36 10 6 Maximilian GÜNTHER DS PENSKE +3.507 36 8 7 Stoffel VANDOORNE Maserati MSG Racing +4.491 36 6 8 Nyck DE VRIES MAHINDRA RACING +5.164 36 4 9 Nico MÜLLER Andretti Formula E +6.070 36 2 10 Taylor BARNARD NEOM McLaren Formula E Team +7.234 36 2 11 Jake HUGHES Maserati MSG Racing +8.564 36 12 Robin FRIJNS Envision Racing +9.305 36 13 Sebastien BUEMI Envision Racing +9.806 36 14 Nick CASSIDY Jaguar TCS Racing +10.821 36 15 Norman NATO Nissan Formula E Team +11.073 36 16 Lucas DI GRASSI LOLA YAMAHA ABT Formula E +12.841 36 17 Edoardo MORTARA MAHINDRA RACING +14.044 36 18 Zane MALONEY LOLA YAMAHA ABT Formula E +15.277 36 19 Dan TICKTUM Cupra Kiro +15.693 36 20 Sam BIRD NEOM McLaren Formula E Team +21.329 36 21 Mitch EVANS Jaguar TCS Racing Ritirato 30 22 David BECKMANN Cupra Kiro Ritirato 27

Pascal Wehrlein, +3 punti per la pole position

Taylor Barnard, +1 punto per il giro più veloce in top-10

Pubblicato da Alessio Ricci, 11/01/2025