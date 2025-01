Anteprima Formula E Eprix Città del Messico 2025: orari tv, meteo, circuito

Dopo la scorpacciata di emozioni e incidenti del primo appuntamento Formula E 2024-2025, a San Paolo del Brasile, la serie elettrica torna in pista per il round 2. A ospitare le nuovo monoposto Gen3 Evo della categoria a zero emissioni è infatti l'Autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico, con un disegno del tracciato che in parte ricalca quello già utilizzato dalla F1. Una pista che è da tre edizioni terreno di conquista della Porsche: riusciranno i principali rivali della Jaguar a mettere fine a questo filotto di vittorie consecutive?

Formula e Eprix Città del Messico 2025: tutto quello che c'è da sapere

L'impianto è lo stesso utilizzato anche dalla Formula 1, ma con una configurazione più corta che è ormai da anni la casa della Formula E. L'Eprix di Città del Messico si disputa infatti nel layout da 2.630 metri, impercettibilmente modificato rispetto a quello utilizzato nelle ultime edizioni (che era lungo 2.628 metri). Come da tradizione per l'Autodromo Hermanos Rodriguez, i piloti passeranno ovviamente all'interno dello stadio Foro Sol, ormai un'icona del circuito messicano.

Eprix Città del Messico 2025: la mappa del circuito | Foto: Formula E

Abbiamo già detto delle tre vittorie consecutive dei piloti motorizzati Porsche, con Pascal Wehrlein trionfatore nel 2022 e nel 2024, e con l'Andretti-Porsche di Jake Dennis a tagliare per primo il traguardo dell'edizione 2023 dell'Eprix di Città del Messico. Oltre a Wehrlein, c'è però un altro vero specialista della Formula E in terra messicana: Lucas Di Grassi ha infatti vinto nel 2017 e nel 2019, oltre che di una delle due manche dell’edizione 2021, che però si è disputata sul circuito di Puebla (l’altra è stata vinta da Edoardo Mortara). Una vittoria a testa anche per Mitch Evans (2020), Daniel Abt (2018) e Jerome D’Ambrosio (2016).

Si conferma anche in Messico l'ormai classico schema che il mondiale di Formula E adotta nei weekend con appuntamento singolo. Si parte quindi già al venerdì con la prima sessione di prove libere del fine settimana, per poi proseguire al sabato con la scorpacciata di attività in pista, tra prove libere 2, qualifiche e gara. Da tenere a mente, come ovvio, anche il fuso orario di ben sette ore tra l'Italia e Città del Messico, con la gara che andrà in scena in prima serata. Per quanto riguarda le dirette, confermata la trasmissione in chiaro sui canali Mediaset (ma su Canale 20 la corsa sarà trasmessa in differita, mentre live sarà soltanto in streaming online) e quella di Eurosport e Discovery+ per gli abbonati al servizio. Di seguito gli orari delle dirette del fine settimana dell'Eprix di Città del Messico:

Prove Libere 1 – Sabato 11 gennaio ore 00.00: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Prove Libere 2 – Sabato 11 gennaio ore 14.30: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Qualifica – Sabato 11 gennaio ore 16.40: Sportmediaset.it.

Gara – Sabato 11 gennaio ore 21.00: Sportmediaset.it, Eurosport 1, differita alle 23.00 su Mediaset Canale 20.

NB: i palinsesti sono potenzialmente soggetti a modifiche e cambiamenti dell’ultimo minuto.

Eprix Città del Messico 2024: Pascal Wehrlein (Porsche) | Foto: Formula E

Il weekend inaugurale della Formula E si svolgerà in condizioni di pista asciutta e con solo qualche nuvola passeggera a coprire parzialmente il sole. Temperature perfette, con massime intorno ai 20 gradi. Di seguito il dettaglio delle previsioni per il fine settimana secondo Google Meteo:

Venerdì 10 gennaio – Parzialmente nuvoloso, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 12-22°C.

Sabato 11 gennaio – Per lo più nuvoloso, 5% possibilità di precipitazioni, temperature 12-18°C.

Qui laclassifica dei piloti e team del campionato Fia Formula E 2024-2025 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare ilcalendario aggiornato della stagione numero 11della storia della categoria elettrica.

