E-Prix San Paolo 2024-2025: Evans rimonta da ultimo a primo, alla Jaguar il primo round

Tre partenze, tanti sorpassi, la solita gara ''di gruppo'' ricca di incidenti e colpi di scena, stessi protagonisti (o quasi). Se c'è una cosa di cui possiamo stare certi è che la Formula E ha cominciato la nuova era delle monoposto di Gen3 Evo con l'E-Prix di San Paolo del Brasile senza rinunciare alla tradizionale bagarre quasi caotica e non sempre facilissima da seguire. A vincere la prima di 16 battaglie del calendario 2024-2025 è stata la Jaguar campione in carica Costruttori, con Mitch Evans che rimonta dall'ultima casella in griglia di partenza precedendo in un arrivo in volata la Porsche di Antonio Felix Da Costa e la McLaren-Nissan del quasi debuttante Taylor Barnard.

JAGUAR VS PORSCHE Si riparte con nuove tecnologie, insomma, ma la sostanza della serie elettrica non cambia. A cominciare dalla lotta tra Jaguar e Porsche che si conferma tiratissima come nella passata stagione. Con una interessante novità: l'Attack Mode, da attivare per 8 minuti complessivi, che oltre alla potenza extra in termini di chilowatt aggiunge anche la trazione integrale e diventa un vantaggio piuttosto clamoroso (di circa due secondi al giro), più che uno svantaggio nella gestione della gara, come era successo fino al campionato 2023-2024.

A look at the incident between Wehrlein and Cassidy that brought out the red flag 🚩



Pascal Wehrlein is out of the car#SaoPauloEPrixpic.twitter.com/QTFPUKfhwp — Formula E (@FIAFormulaE) December 7, 2024

GARA PAZZA In mezzo anche due lunghe sospensioni della corsa. La prima è stata causata dallo stop per problemi tecnici - e il sospetto di una macchina non isolata sul piano elettrico, con il conseguente rischio di scossa - dell'Andretti-Porsche del campione 2023, Jake Dennis. La seconda, dallo spettacolare e per fortuna senza conseguenze, incidente del campione in carica Pascal Wehrlein, cappottatosi a cinque giri dalla fine dopo un contatto con l'altra Jaguar di Nick Cassidy. Brutta giornata per Oliver Rowland (Nissan), partito secondo e a lungo leader con un discreto margine di vantaggio ma poi costretto a scontare una penalità di Drive Through per eccesso di potenza dalla batteria.

A big crash between Mueller and Hughes 👀



The two cars came together on the exit of the chicane. Both drivers are OK



The @Porsche Safety Car is out #SaoPauloEPrixpic.twitter.com/YxfGBHnUa1 — Formula E (@FIAFormulaE) December 7, 2024

ZONA PUNTI Al quarto posto, ai piedi del podio, c'è l'altra McLaren-Nissan, quella del vincitore dell'edizione passata dell'E-Prix di San Paolo, Sam Bird. Raccolgono punti anche Edoardo Mortara (Mahindra), Nyck De Vries (Mahindra), Sebastien Buemi (Envision-Jaguar), Dan Ticktum (Cupra Kiro-Porsche), Jean-Eric Vergne (DS) e Stoffel Vandoorne (Maserati), promosso in zona punti solo dopo la penalizzazione di Norman Nato (Nissan). Brutto inizio quindi per la casa del Tridente, che raccoglie solo un punto: ritirato Jake Hughes dopo un incidente a inizio gara con Nico Muller, con il già citato Vandoorne 10°. Prossimo appuntamento con la Formula E l'11 gennaio 2025 con l'E-Prix di Città del Messico.

Formula E E-Prix San Paolo 2024-2025: risultati gara

Pos Pilota Team Distacco Giri Punti 1 Mitch EVANS Jaguar TCS Racing 1:45:14.758 35 25 2 Antonio Felix DA COSTA TAG Heuer Porsche Formula E +0.384 35 19 3 Taylor BARNARD NEOM McLaren Formula E Team +0.844 35 15 4 Sam BIRD NEOM McLaren Formula E Team +1.158 35 12 5 Edoardo MORTARA MAHINDRA RACING +1.800 35 10 6 Nyck DE VRIES MAHINDRA RACING +2.640 35 8 7 Sebastien BUEMI Envision Racing +2.997 35 6 8 Dan TICKTUM Cupra Kiro +3.683 35 4 9 Jean-Eric VERGNE DS PENSKE +4.216 35 2 10 Stoffel VANDOORNE Maserati MSG Racing +4.779 35 1 11 Maximilian GÜNTHER DS PENSKE +5.093 35 12 Zane MALONEY LOLA YAMAHA ABT Formula E +6.212 35 13 Norman NATO* Nissan Formula E Team +7.174 35 14 Oliver ROWLAND Nissan Formula E Team +11.385 35 15 Nick CASSIDY Jaguar TCS Racing Ritirato 34 16 Pascal WEHRLEIN TAG Heuer Porsche Formula E Ritirato 29 3 17 David BECKMANN Cupra Kiro Ritirato 29 18 Jake DENNIS Andretti Formula E Ritirato 19 19 Lucas DI GRASSI LOLA YAMAHA ABT Formula E Ritirato 5 20 Jake HUGHES Maserati MSG Racing Ritirato 1 21 Nico MÜLLER Andretti Formula E Ritirato 1 22 Robin FRIJNS Envision Racing Non partito 0

Pascal Wehrlein, +3 punti per la pole position.

Antonio Felix Da Costa, +1 punto per il giro più veloce in top-10.

*Norman Nato, +5 secondi di penalità per errato posizionamento in ripartenza.

Pubblicato da Alessio Ricci, 07/12/2024