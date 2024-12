Anteprima Formula E Eprix San Paolo 2024-2025: orari tv, meteo, circuito

La Formula E entra nella sua nuova era della Gen 3 Evo, con macchine che promettono di essere le più potenti ed efficienti mai viste nella categoria elettrica. La caccia al campione in carica Pascal Wehrlein riparte da San Paolo del Brasile, che ospita il primo round della stagione 2024-2025, l'undicesima della storia del campionato per monoposto elettriche. Chi sarà il team da battere all'alba di una nuova epoca?

La pista cittadina di San Paolo non è una pista come le altre: per festeggiare la propria tradizione, il comitato organizzatore dell'Eprix ha infatti scelto per il terzo anno di fila di far correre le monoposto di Formula E sfruttando gli spazi del celebre Sambodromo dove ogni anno si celebra uno dei carnevali più colorati e spettacolari al mondo. La pista non ha subito modifiche ritocco alla stagione scorsa, con la sua lunghezza confermata di 2.93 km. Immutate quindi le caratteristiche del circuito, che resta un tracciato molto veloce con tanti rettilinei, curve a 90 gradi e due chicane per favorire i sorpassi.

E-Prix San Paolo 2024-2025: la mappa del circuito | Foto: Formula E

EPRIX SAN PAOLO 2024-25, STATISTICHE

L'Eprix di San Paolo è il terzo della storia della Formula E. Nel corso dell'edizione 2023 si è registrato un vero trionfo della Jaguar, con Mitch Evans vincitore, Nick Cassidy (all'epoca su Envision-Jaguar) in seconda posizione e Sam Bird al terzo posto. Lo scorso anno, invece, dopo che a centrare la pole position è stato Pascal Wehrlein su Porsche, la vittoria è andata a sorpresa alla McLaren-Nissan di Sam Bird, seguito dall'ex compagno Evans e da Oliver Rowland sulla Nissan ufficiale.

EPRIX SAN PAOLO 2024-25, ORARI TV E WEB

Si conferma il classico schema utilizzato dalla Formula E nei weekend con appuntamento singolo, che prevedono ormai da tradizione la partenza già al venerdì con la prima sessione di prove libere del fine settimana e proseguono con prove libere 2, qualifiche e gara tutte nella giornata del sabato. Da tenere a mente, come ovvio, anche il fuso orario di quattro ore tra l'Italia e San Paolo del Brasile, con la gara che andrà in scena nel tardo pomeriggio. Per quanto riguarda le dirette, confermata la trasmissione in chiaro sui canali Mediaset e quella di Eurosport per gli abbonati al servizio. Di seguito gli orari delle dirette del fine settimana paulista:

Prove Libere 1 – Venerdì 6 dicembre ore 21.00: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Prove Libere 2 – Sabato 7 dicembre ore 11.30: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Qualifica – Sabato 7 dicembre ore 13.40: Sportmediaset.it.

Gara – Sabato 7 dicembre ore 18.00: Mediaset Canale 20, Sportmediaset.it, Eurosport 2.

NB: i palinsesti sono potenzialmente soggetti a modifiche e cambiamenti dell’ultimo minuto.

Eprix San Paolo 2023: la partenza | Foto: Formula E

Il weekend inaugurale della Formula E potrebbe essere in parte condizionato dalla pioggia, prevista al momento più per la giornata di venerdì che non per quella di sabato. Favorevoli, invece, le temperature, con massime tra i 28 e i 30 gradi. Di seguito il dettaglio delle previsioni per il fine settimana secondo Weather.com:

Venerdì 6 dicembre – Temporali sparsi, 35% possibilità di precipitazioni, temperature 22-28°C.

Sabato 7 dicembre20 luglio – Nuvoloso, 10% possibilità di precipitazioni, temperature 22-30°C.

Qui la classifica finale dei piloti e team del campionato Fia Formula E 2024 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare ilcalendario aggiornato della stagione numero 11della storia della categoria elettrica.

Pubblicato da Alessio Ricci, 05/12/2024