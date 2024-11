Alluvione Valencia, spostati i test della Formula E: si gira dal 5 all'8 novembre a Jarama

La possibilità di disputare regolarmente i test precampionato di Valencia era apparsa sin da subito molto improbabile a causa dei morti, dei danni e della devastazione causata dalciclone Dana. Un’alluvione catastrofica che ha coinvolto anche parte del personale al servizio della stessa Formula E, con quattro addetti che si trovavano già al Circuit Ricardo Tormo la notte in cui la tempesta ha colpito la Comunidad Valenciana. Come facile prevedere sin dall’inizio, anche la serie elettrica,così come la MotoGPha deciso di spostare altrove le prove precampionato.

Alluvione Valencia, i danni al circuito di Cheste | Foto: Instagram @circuitvalencia

ENTRA MADRID Una scelta presa non solo per far fronte ai problemi strutturali – è crollata la strada principale che porta all’autodromo di Cheste, una cittadina a 30km a ovest di Valencia e altri danni si sono verificati nella zona dei parcheggi – ma anche per non gravare sui soccorsi e su una popolazione martoriata. Per questo i test invernali sono stati spostati a Madrid, sul circuito di Jarama che ospiterà per la prima volta un evento ufficiale della Formula E.

NUOVE DATE Per ragioni organizzative, il mondiale per monoposto elettriche dovrà però subire un piccolo e tutto sommato quasi irrilevante spostamento di date. I test, che erano originariamente previsti tra il 4 e il 7 novembre, si svolgeranno invece a Jarama tra il 5 e l’8 novembre. Il calendario completo delle sessioni di test sarà comunicato nei prossimi giorni.

Pubblicato da Alessio Ricci, 03/11/2024