I danni del ciclone Dana al circuito di Valencia e i dubbi sul calendario MotoGP e Formula E

Il Circuito di Cheste non è raggiungibile via auto a causa del crollo della principale via d'accesso. In dubbio lo svolgimento dei prossimi appuntamenti

Più di 100 morti e un’ondata di devastazione. Le immagini della violenta alluvione che ha colpito Valencia lasciano increduli e raccolgono solidarietà da molte parti del mondo. A essere colpito è stato anche il Circuit Ricardo Tormo di Cheste, piccola cittadina che si trova 30 km a ovest di Valencia: i gestori dell’autodromo hanno infatti spiegato che se il tracciato non ha subito danni particolari, lo stesso non può dirsi per la zona dei parcheggi e per alcune delle strade d’accesso alla pista.

I DANNI La principale via d’accesso alle strutture del tracciato è infatti collassata e alcuni impiegati del circuito e operatori al seguito del campionato Fia Formula E sono stati costretti a passare una notte all’interno degli uffici perché isolati e impossibilitati a uscire con le automobili. I gestori dell’impianto hanno garantito che non ci sono stati feriti e che tutto il personale è rimasto al sicuro nelle strutture dell’autodromo, ma sorgono adesso dubbi sulla possibilità che i prossimi eventi sportivi si possano disputare regolarmente a causa dei danni prodotti dal passaggio del ciclone Dana.

I PROSSIMI EVENTI Il circuito Ricardo Tormo dovrebbe infatti ospitare il gran finale della stagione di MotoGP nel weekend del 17 novembre, mentre alcuni addetti della Formula E erano già al lavoro per allestire le strutture necessarie ai test della serie elettrica, originariamente in programma dal 4 al 7 novembre. Per il momento entrambi gli appuntamenti restano in calendario. Il patron della Dorna, Carmelo Ezpeleta, ha detto che per adesso si va verso la conferma del GP della Comunità Valenciana, mentre più difficoltosa è la situazione relativa alle prove collettive della Formula E, che dovrebbero cominciare lunedì prossimo. In una nota ufficiale la categoria ha detto di monitorare la situazione in attesa di successivi aggiornamenti.

Pubblicato da Alessio Ricci, 31/10/2024