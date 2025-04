Anteprima Formula E E-Prix Monte Carlo 2025: orari tv, meteo, circuito

Dopo le emozioni dela gara di Miami che ha rimesso pienamente in carreggiata la Porsche, vincitrice della gara con Pascal Wehrlein, la Formula E torna in pista per il secondo doppio round della stagione, che vedrà dunque il ritorno del nuovo format di gara con il Pit Boost, la novità del regolamento della serie elettrica che prevede il pit-stop con ricarica veloce nei weekend con due E-Prix. A ospitare le gare numero 6 e 7 della stagione 2024-2025 è il palcoscenico da sogno del Principato di Monaco, che per il quinto anno anno di fila torna in calendario con il mitico circuito usato anche dalle monoposto di Formula 1, che però in Formula E è da sempre garanzia di sorpassi, spettacolo e colpi di scena. E allora, chi avrà la meglio davanti al Principe Alberto?

FORMULA E E-PRIX MONTE CARLO 2025: TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE

Dimenticatevi i lunghi e noiosi trenini monegaschi tipici dei GP di Formula 1: a Monte Carlo la Formula E nelle passate stagioni ha già dato prova di poter regalare sorpassi ed emozioni dal primo all'ultimo giro. Merito delle dimensioni compatte delle auto elettriche, che si sono trovate sempre particolarmente a proprio agio tra le stradine del Principato. Il circuito, per il resto, non ha bisogno di presentazioni: lungo 3.337 metri e con 19 curve, la pista è una delle più conosciute e iconiche al mondo, che ospita le monoposto di Formula E dal 2021. Nelle edizioni 2015, 2017 e 2019, invece, le auto avevano corso su un layout ''accorciato'' non particolarmente apprezzato dai piloti.

E-Prix Monte Carlo 2025: la mappa del circuito | Foto: Formula E

In sette edizioni, soltanto Sebastien Buemi è stato in grado di ripetersi vincendo due volte (nel 2015 e nel 2017) quando ancora si correva sul vecchio layout ''corto'' della pista. A quota una vittoria, invece, Jean-Eric Vergne (2019), Antonio Felix Da Costa (2021), Stoffel Vandoorne (2022) Nick Cassidy (2023) e Mitch Evans, che si è imposto nell'ultima edizione. Tra i team, due successi a testa per Renault e DS Techeetah, uno per Mercedes, Envision e Jaguar.

Nel Principato di Monaco, torna il doppio E-Prix, ma con una variazione sul tema classico: anche le prove libere 1 si svolgeranno nella prima giornata, senza quindi alcun anticipo al venerdì (per evitare di congestionare il traffico cittadino per un giorno in più). Quindi il format torna a essere quello delle origini della Formula E, con prove libere, qualifiche e gara programmate nella stessa giornata. Per quanto riguarda le dirette, confermata la trasmissione in chiaro sui canali Mediaset, con le gare che tornano a essere trasmesse in diretta su Italia 1 (oltre al solito streaming online) e quella di Eurosport Player e Discovery+ per gli abbonati al servizio, con la gara trasmessa solo in differita sui canali tv Eurosport. Di seguito gli orari delle dirette del fine settimana dell'E-Prix di Monte Carlo:

Prove Libere 1 – Sabato 3 maggio, ore 07.30: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it, Eurosport Player.

Prove Libere 2 – Sabato 3 maggio, ore 09.10: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it, Eurosport Player.

Qualifica 1 – Sabato 3 maggio, ore 10.40: Sportmediaset.it, Eurosport Player.

Gara 1 – Sabato 3 maggio, ore 15.00: Mediaset Italia 1, Sportmediaset.it, Eurosport Player, Discovery+ (differita su Eurosport 2 alle 00.00).

Prove Libere 3 – Domenica 4 maggio, ore 08.30: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it, Eurosport Player.

Qualifica 2 – Domenica 4 maggio, ore 10.40: Sportmediaset.it, Eurosport Player.

Gara 2 – Domenica 4 maggio ore 15.00: Mediaset Italia 1, Sportmediaset.it, Eurosport Player, Discovery+ (differita su Eurosport 1 alle 17.45).

NB: i palinsesti sono potenzialmente soggetti a modifiche e cambiamenti dell’ultimo minuto.

Eprix Città del Messico 2024: Pascal Wehrlein (Porsche) | Foto: Formula E

Il weekend della Formula E nel Principato rischia di essere sconvolto da condizioni meteo variabili, con forte rischio di pioggia nella giornata di domenica. Le temperature, in linea con il periodo, saranno invece intorno ai 20 gradi. Di seguito il dettaglio delle previsioni per il fine settimana secondo Google Meteo:

Sabato 3 maggio – Per lo più nuvoloso, 10% possibilità di precipitazioni, temperature 16-21°C.

Domenica 4 maggio – Piogge sparse, 25% possibilità di precipitazioni, temperature 14-18°C.

Qui laclassifica dei piloti e team del campionato Fia Formula E 2024-2025 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare ilcalendario aggiornato della stagione numero 11della storia della categoria elettrica.

30/04/2025