Formula E E-Prix Monte Carlo-2 2025: sotto la pioggia festeggia Buemi, Rowland scappa via

FORMULA E, BUEMI VINCE L'E-PRIX DI MONTE CARLO 2025 Il settimo round del campionato mondilae di FIA Formula E 2025 si conclude con la vittoria di Sebastien Buemi sul circuito cittadino di Monte Carlo, al termine di una gara segnata dalla pioggia, dalle solite strategie fondamentali riguardo all'attivazione degli Attack Mode e dalle penalità inflitte dalla Direzione gara. Il pilota svizzero, partito ottavo in griglia, ha costruito la sua rimonta giro dopo giro, approfittando anche degli errori altrui per riportare l'Envision-Jaguar sul gradino più alto del podio, tornando al successo interrompendo un digiuno lungo ben 78 gare: l'ultimo trionfo in Formula E risaleva infatti all'E-Prix di New York del 2019. L'ex pilota della Toro Rosso in Formula 1 si conferma così uno dei grandi specialisti del mitico circuito del Principato di Monaco: per lui si tratta infatti della terza vittoria tra le stradine di Monte Carlo (la prima sul circuito con il layout ''lungo'') dopo le affermazioni nelle edizioni 2015 e 2017. Nessuno ha fatto meglio di lui nella categoria elettrica.

MONACO 2025, LE FASI SALIENTI DELLA GARA Partenza bagnata e gruppo compatto: i piloti hanno approcciato con cautela i primi giri. Il britannico Oliver Rowland (Nissan), vincitore dell'E-Prix di ieri e partito forte dalla pole position, ha mantenuto il comando iniziale, ma ha dovuto gestire il ritorno di Jean-Eric Vergne (DS Penske), che si è portato al comando dopo sei giri sfruttando il primo Attack Mode. Dopo una breve neutralizzazione con Safety Car, la corsa è ripresa e il ritmo si è intensificato. Il momento chiave è arrivato al giro 18: Rowland ha tentato un attacco per la leadership su Vergne alla chicane, ma la manovra è stata ritenuta irregolare dai commissari, che gli hanno imposto di restituire la posizione. All change ⚡😮



A huge battle between de Vries, Rowland, Buemi and Vergne ⚔️#MonacoEPrixpic.twitter.com/0io0oFVDmm — Formula E (@FIAFormulaE) May 4, 2025 L'episodio ha permesso a Buemi e a Nyck De Vries (Mahindra) di guadagnare posizioni, con il pilota svizzero, già in Attack Mode, in grado di superare anche De Vries per prendere la vetta nel corso del giro 19, grazie a una migliore trazione in uscita da Sainte Devote e scappare verso il traguardo.

ORDINE D’ARRIVO MONACO E-PRIX 2025 – TOP 6 Sébastien Buemi (Envision-Jaguar) Oliver Rowland (Nissan) Nick Cassidy (Jaguar TCS Racing) Antonio Felix Da Costa (Porsche) Nyck De Vries (Mahindra) Jean-Éric Vergne (DS Penske)

CLASSIFICA FORMULA E 2025: ROWLAND COMANDA IL CAMPIONATO Con il secondo posto a Monaco, Rowland consolida la leadership nella classifica piloti Formula E con 115 punti, seguito da da Costa con 67. Nella classifica a squadre Porsche guida con 133 punti, ma è Nissan (che fornisce i motori anche alla McLaren) a dominare quella dei Costruttori con 191 contro i 163 della casa tedesca. L’Envision Racing, ultima in classifica prima di Monaco, si rilancia al nono posto grazie al successo di Buemi. Qui le classifiche iridate aggiornate dopo il doppio appuntamento monegasco.

PROSSIMA TAPPA: DOPPIO E-PRIX A TOKYO Il calendario Formula E 2025 prosegue con la doppia gara di Tokyo, in programma il 17 e 18 maggio sul circuito cittadino realizzato a Odaiba, l'isola artificiale più importante e caratteristica della baia della megalopoli giapponese. Un appuntamento chiave per gli equilibri del campionato.

L'E-Prix di Monte Carlo 2025 ha offerto un mix di strategia, errori e talento individuale. La vittoria di Buemi, favorita anche dalle condizioni complesse della pista, rappresenta intanto un punto di svolta per la stagione dell'esperto pilota svizzero e di sicuro per la Nissan che con Rowland mette in chiaro definitivamente le proprie ambizioni mondiali. E-PRIX MONTE CARLO-2, LA CLASSIFICA FINALE Pos Pilota Team Distacco Giri Punti 1 Sebastien BUEMI Envision Racing 56:18.398 30 25 2 Oliver ROWLAND Nissan Formula E Team 4.169 30 21 3 Nick CASSIDY Jaguar TCS Racing 6.342 30 15 4 Antonio Felix DA COSTA TAG Heuer Porsche Formula E 6.561 30 13 5 Nyck DE VRIES MAHINDRA RACING 10.978 30 10 6 Jean-Eric VERGNE DS PENSKE 16.537 30 8 7 Pascal WEHRLEIN TAG Heuer Porsche Formula E 16.764 30 6 8 Maximilian GÜNTHER DS PENSKE 17.545 30 4 9 Jake DENNIS Andretti Formula E 17.882 30 2 10 Stoffel VANDOORNE Maserati MSG Racing 18.780 30 1 11 Robin FRIJNS Envision Racing 20.337 30 12 Edoardo MORTARA MAHINDRA RACING 21.811 30 13 Norman NATO Nissan Formula E Team 23.592 30 14 Zane MALONEY LOLA YAMAHA ABT Formula E 26.190 30 15 Dan TICKTUM Cupra Kiro 37.787 30 16 Taylor BARNARD NEOM McLaren Formula E 49.001 30 17 Jake HUGHES Maserati MSG Racing 50.783 30 18 Mitch EVANS Jaguar TCS Racing 1:13.103 30 19 David BECKMANN Cupra Kiro 1:23.354 30 20 Sam BIRD NEOM McLaren Formula E 1:39.021 30 21 Nico MÜLLER Andretti Formula E Ritirato 12 22 Lucas DI GRASSI LOLA YAMAHA ABT Formula E Ritirato 6 Oliver Rowland, +3 punti per la pole position e +1 punto per il giro più veloce della gara.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessio Ricci, 04/05/2025