Autore:

Lorenzo Centenari

IBRIDA ALL'ORIZZONTE Al Salone di Parigi si è mostrata in abiti tradizionali, il prossimo anno acquisterà coraggio e tornerà di nuovo in passerella, ma in veste ancora più ecologica. Nuova BMW Serie 3 (ca va sans dire) esisterà anche in edizione plug-in hybrid, e in qualità di leader di segmento, non sarà un'ibrida plug-in qualsiasi. Nuova BMW 330e iPerformance sarà speciale sotto qualsiasi punto di vista. A cominciare dalle prestazioni.

EXTRA STRONG Rispetto alla generazione dalla quale riceverà il testimone, Serie 3 ibrida "parte 2" (attesa per non prima dell'estate del 2019) allunga innanzitutto il range di autonomia a zero emissioni fino a 60 km, candidandosi così a un utilizzo elettrico che su scala quotidiana inizia ad essere piuttosto interessante. A sua volta, la partnership tra il 2 litri 4 cilindri benzina BMW TwinPower Turbo (84 cv di potenza e 320 Nm di coppia) e il motore a batterie (113 cv e 250 Nm) esprimerà sempre 252 cv e 420 Nm in configurazione standard, ma raggiungerà quota 282 cv in combinazione con la funzione XtraBoost, autentico calcio nel sedere dalla forza di 30 cv tondi tondi.

SERIE 5 DOCET Numeri guardacaso speculari a quelli che identificano sua sorella più grande, BMW 530e iPerformance. Ragionevole perciò aspettarsi anche da nuova 330e iPerformance un processo di ricarica batterie (accumulatori al litio da 9,2 kWh) della durata di 5 ore di tempo se la presa di corrente è di tipo domestico, di meno di 3 ore se collegate invece a BMW i Wallbox da 3,7 kW di capacità. Consumo combinato? 1,7 l/100 km (ciclo misto teorico) e 39 g/km di CO2. La differenza con Serie 5 PHEV è invece in accelerazione: 0-100 km/h in 6 secondi netti, anziché 6 secondi e 2. Quando la leggerezza è l'arma in più.

IL SALVASPAZIO Le batterie stesse alloggiano tra l'altro sotto il divano posteriore e non sottraggono spazio di carico al bagagliaio, vano che conserva quindi sia i suoi 480 litri di volume originali, sia il suo pavimento completamente piatto. A sua volta, il motore elettrico è posizionato a monte del cambio automatico a 8 rapporti Steptronic e risparmia alla trasmissione l'adozione di un pesante convertitore di coppia. Prezzi ancora avvolti dal mistero, ma di certo non lontani dai 47.000 euro e rotti della versione attuale.