Autore:

Lorenzo Centenari

LUNGA VITA AL RE GASOLIO A scanso di equivoci: BMW il diesel non lo abbandona, nuova Serie 3 sarà autorevole testimonial del nuovo corso del carburante più chiacchierato del momento. A partire da marzo 2019, la settima generazione della berlina simbolo del Gruppo bavarese sarà così in vendita anche nella classica versione 320d, inizialmente negli allestimenti Business Advantage, Sport, Luxury ed M Sport. Prezzi da 43.500 euro, mentre a partire da luglio 2019 debutterà anche 320d Base, da 40.550 euro. Fronte benzina: nuova 330i parte al lancio da 52.750 euro (Business Advantage), mentre successivamente in configurazione Base abbasserà la soglia d'ingresso a quota 49.800 euro.

SEPARATE ALLA POMPA Per 320d si intende la Serie 3 spinta da un quattro cilindri turbodiesel da 2 litri, 190 cv di potenza e 400 Nm di coppia. 0-100 km/h in 7,1 secondi (cambio manuale), velocità massima di 240 km/h. Più performante ancora è la sorella: nuova 330i turbo benzina si avvale sempre di un 4 cilindri di 2.000 cc, ma accreditato di 258 cv (e 400 Nm come il diesel). Scatto sullo 0-100 km/h in 5,8 secondi, top speed di 250 km/h. La trazione integrale xDrive sarà disponibile solo sulle motorizzazioni diesel (calcolate un sovrapprezzo di 5.000 euro), mentre la trasmissione automatica (+2.200 euro) è a catalogo per entrambe le alimentazioni.

EQUIPAGGIAMENTO Sin dallo step di partenza, nuova BMW Serie 3 2019 annovera di serie gruppi ottici LED anteriori e posteriori, Active Guard Plus, cruise control con funzione Stop & Go, freno a mano elettronico, bracciolo anteriore, divano posteriore frazionabile con sistema di carico passante, selettore delle modalità di guida, sensori pioggia, specchietti elettrici e interfaccia iDrive per il sistema di infotainment. Tra gli optional di maggior richiamo, i cerchi da 19 pollici, il volante riscaldabile, i fari Laserlight, inoltre Head-up Display e impianto audio Harman Kardon. Vogliamo una Serie 3 dallo spirito racing? Orientiamoci sull'edizione M Sport, e prepariamoci a scucire 49.600 euro (320d) o 58.850 euro (330i).