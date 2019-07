Autore:

Lorenzo Centenari

PAZZA IDEA Non è forse, BMW, uno di quei marchi specialisti nel creare la domanda, ancora prima che essa sorga tra la gente? Gli esempi si rincorrono, dal primo X6 alla famiglia delle Gran Coupé e le Gran Turismo. Di una Serie 8 Touring, il mercato non è certo affamato. Eppure siamo certi che se un giorno vedesse la luce, qualche cliente lo conquisterebbe. Forse non esattamente dalle nostre parti, ma il mondo non è bello proprio perché è vario? A Monaco, a una quarta declinazione della Serie 8, in realtà non ci hanno mai pensato. A immaginarla è il solito XTomi Design, grafico ceco che stavolta prende la super coupé bavarese, e le deforma la coda fino a trasformare l'auto in una station wagon. Che ve ne pare?

FANTA-WAGON Salvo colpi di scena, BMW Serie 8 Touring non abbandonerà mai lo schermo di un pc per calcare le strade. Né tantomeno le pedane di un Salone. Quello delle wagon è un settore ormai in declino, fagocitato dagli sport utility e i crossover. Eppure il render di XTomi mostra come una ipotetica Serie 8 col portellone non farebbe affatto brutta figura. Conservando proporzioni armoniose nonostante una lunghezza superiore ai 5 metri, e regalando agli occupanti chissà quanto spazio, oltre che comfort. L'auto non avrebbe inoltre alcuna concorrenza: l'unica competitor sarebbe stata Mercedes CLS Shooting Brake, modello uscito di produzione un anno fa. Ma è anche vero che in squadra, l'Elica già ha una certa Serie 5 Touring della quale nessuno si lamenta, o chiede una extention. Mai dire mai, però, come pensiero di chiusura suona bene.