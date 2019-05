Autore:

Lorenzo Centenari

STRIPTEASE Come ogni primadonna, ci prende gusto a farsi un po' desiderare. Anche se di tanto in tanto mette il naso fuori dal camerino, mostrandosi in tenuta di servizio, e alimentando così l'attesa in sala. Nella sua veste definitiva, nuova BMW Serie 1 non comparirà in pubblico prima del Salone di Francoforte di settembre 2019. Nel frattempo, solo qualche fugace ed incompleta apparizione. Come è accaduto in questi giorni a Monaco di Baviera, dove BMW ha concesso ad un ristretto gruppo di giornalisti europei di vedere il prototipo dal vivo, e di assisterne a un parziale "spoglierello".

DIGITAL CLUSTER BMW Serie 1 si libera a poco a poco della confezione e mostra ora il disegno definitivo di alcuni particolari esterni come i fari (leggermente più imclinati quelli anteriori, avvolgenti e a sviluppo longitudinale al posteriore), la calandra a doppio rene (più alta, più larga e incorniciata da una spessa cromatura), inoltre il posto guida. Minimi gli interventi al volante, mentre è il quadro strumenti a guadagnare la tecnologia 100% digitale, e un effetto che con ogni probabilità sarà ampiamente personalizzabile. Ricordiamo che la terza generazione sarà anche la prima Serie 1 a trazione anteriore anziché posteriore. Alla prossima rivelazione.