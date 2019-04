Autore:

Lorenzo Centenari

NU-DA NU-DA! Non c'è più privacy, nemmeno per le auto. Col reveal ufficiale atteso per il Salone di Francoforte di settembre, a nuova BMW Serie 1 è stata fugacemente alzata la gonna e mostrate al pubblico del web le nudità, almeno in parte. È il sito BimmerFile l'autore dello "scherzo", e mentre in copertina pubblichiamo l'immagine di fronte, in gallery trovate un'altra foto che di Serie 1 2019, qui in formato M135i xDrive, ritrae impunemente il lato B.

FRONTERETRO Grazie alla "marachella" di BimmerFile conosciamo così il nuovo aspetto del classico Doppio Rene, ora due grandi feritorie attraversate da mini-listelli verticali cromati, e al tempo stesso iniziamo a prendere confidenza col posteriore, con gruppi ottici a sviluppo orizzontale e, nel caso specifico di M135i, un estrattore e due tubi di scarico angolari.

TUTTO AVANTI L'edizione preparata dalla divisione M adotterà il medesimo 2 litri benzina TwinPower Turbo già impiegato su X2 M35i, unità da 306 cv di potenza e 450 Nm di coppia, abbinato a cambio automatico a 8 rapporti e trazione integrale. Versioni xDrive a parte, caratteristica primaria di nuova BMW Serie 1 è tuttavia la trazione anteriore anziché posteriore. Probabile che da qui all'IAA 2019 entreremo in possesso di altre info: non cambiate canale.