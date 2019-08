Autore:

Simone Valtieri

FUTURO ELETTRICO Con oltre quattro ore di live streaming sulla piattaforma Twitch, la Porsche ha voluto far capire tutta la dedizione e l'attenzione che quest'anno la Casa di Weissach metterà nella sua avventura in Formula E. Tanto è durata infatti la presentazione della 99X Electric, il prototipo elettrico di Gen2 che parteciperà al prossimo campionato di Formula E, serie che sta coinvolgendo ormai quasi tutte le grandi case dell'automobilismo mondiale. Porsche è l'ultima arrivata in un mondo che già ospita tutte le grandi aziende automobilistiche tedesche, Audi, BMW, Mercedes (anch'essa da quest'anno), oltre a Nissan, DS, Jaguar, Mahindra, e non vuole fare brutta figura.

I PILOTI Per questo motivo al volante ci saranno due piloti di comprovata competitività ed esperienza come André Lotterer, tedesco lo scorso anno in forza al team DS Techeetah con un passato da vincente soprattutto nell'Endurance, e Neel Jani, svizzero di 36 anni che ha fatto vedere le cose migliori in carriera nella A1 GP e nel WEC, vincendo nel 2016 la 24 ore di Le Mans al volante di una Porsche 919 Hybrid. Ieri sera entrambi erano presenti a Ludwigsburg, dove è stato presentato il progetto Porsche e con esso la livrea dai classici colori bianco-rosso-nero.

SUPER TEAM A coordinare il progetto Motorsport ci sarà Pascal Zurlinden, coadiuvato dal responsabile tecnico Malte Hauneke, dal responsabile per la Formula E Amiel Lindesay e dal team manager Carlo Wiggers. Un team in grande presentato dal vice presidente del Volkswagen Group, Fritz Enziger: "Oggi è una giornata molto importante, con la presentazione della Porsche 99X Electric facciamo il grande salto in Formula E. Sono orgoglioso di questo team e del suo grande livello, non vediamo l'ora di far scendere in pista la nostra macchina."

GIORNO SPECIALE "Oggi la Porsche 99X Electric si unisce alla storia ed entra a far parte delle nostre gloriose monoposto sportive" - ha aggiunto Pascal Zurlinden - "È un giorno speciale per tutti coloro che lavorano alacremente e che hanno operato negli ultimi mesi sul progetto Porsche Formula E." I test sulla monoposto continueranno nelle prossime settimane con un solo obiettivo: essere pronti per la sessione di test collettivi prevista a ottobre sulla pista di Valencia e ancora di più per la sesta edizione del campionato FIA Formula E che scatterà il prossimo 22 novembre in Arabia Saudita.

Le caratteristiche tecniche della Porsche 99X Electric

Velocità massima: 240km/h

Accelerazione 0-100km/h: 2"8

Potenza massima (modalità qualifica): 250kW (340PS)

Potenza (gara): 200kW (272PS)

Attack-Mode: 225kW (306PS)

FanBoost: 250kW (340PS)

Voltaggio: 900V

Batteria: Ioni di Litio

Capacità batteria: 54kWh