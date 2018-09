Autore:

Giulia Fermani

STAND LAND ROVER A meno di un anno dal lancio della seconda generazione, al Salone dell'Auto di Parigi 2018 ci sarà anche la Nuova Range Rover Evoque, che segna l’arrivo della tecnologia Mild Hybrid. Non aspettatevi stravolgimenti generali, però: squadra che vince non si cambia. A partire dal pianale (nome in codice D8) destinato a rimanere lo stesso e a mantenere la nuova Range Rover Evoque sulle stesse dimensioni dell'attuale, lunga 4,37 metri. Appuntamento al Salone di Parigi dal 4 al 14 ottobre prossimi.