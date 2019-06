Autore:

Giulia Fermani

LAND ROVER DI LEGO Pensavate di trovarvi di fronte all'ennesimo Defender, alla Art 110 maniera? In un certo senso ci siete, solo che questo è un po'...sottodimensionato. Si tratta infatti di un progetto realizzato con i Lego da un appassionato che spera di trovare abbastanza sostenitori da entrare nel catalogo ufficiale della Lego. I numeri li ha, non si vede tutti i giorni una Land Rover Defender realizzata con i mattoncini Lego che sia anche telecomandabile!

IL MODELLINO Questa Land Rover Defender realizzata in scala con un telaio Lego Technic, ha ottenuto sospensione posteriore intelligente e due motori elettrici, uno su ciascun asse. Sono serviti 1800 piccoli pezzi di Lego per costruire questo modellino che non è tanto veloce ma molto stabile e in grado di affrontare gli ostacoli senza grossi problemi. Se vi piace e volete votare perché entri nel catalogo Lego visitate la sezione Ideas sul sito dedicato. Per essere sottoposti a valutazione ufficiale servono 10.000 sostenitori.