Fiat Topolino e la promo Unieuro, ecco i 20 punti vendita

Non un'automobile. Un device. E che destinazione imposti, quando sei a caccia di accessori hi-tech per le faccende di ogni giorno, se non l'indirizzo dello store di una grande catena di elettronica? Fiat Topolino da Unieuro: suona bene, suona ''smart''. Ma in che cosa consiste, di preciso, la formula della quale hai forse sentito parlare? Niente di più semplice. E conviene? Istruzioni per l'uso.

Acquistare Topolino da Unieuro: come un accessorio hi-tech

NUOVE AMICIZIE Succede che Fiat e Unieuro, a luglio 2024, siglano l'accordo di una collaborazione strategica che ha per protagoniste nuove Topolino e Topolino Dolcevita, ovvero le edizioni con tettuccio fisso e con tettuccio apribile del quadriciclo elettrico in commercio da autunno 2023. L'idea di una partnership tra il Costruttore e la nota catena di elettrodomestici e dintorni (già attiva nella vendita di bici e monopattini), a detta di ambedue le parti, sublima la condivisione di valori quali italianità, tecnologia accessibile, sostenibilità, centralità del cliente e costante innovazione. Apre Topolino, seguiranno forse altri progetti.

Fiat e Unieuro, visione in comune

COME FARE PER L'iniziativa è semplice semplice. In 20 punti vendita Unieuro in tutta Italia, un campione selezionato in base a dimensioni e vicinanza alle grandi città, viene allestita un'area espositiva (ultracurata e coordinata con lo stile del veicolo) in cui conoscere Fiat Topolino da vicino. Personale addestrato è a disposizione dei visitatori per dispensare informazioni sul prodotto e sul processo di acquisto. Una volta convintisi ad aggiungere la Topolino del terzo millennio nel proprio carrello della spesa, il cliente viene istruito a inoltrare l'ordine direttamente online, cioè a utilizzare un canale di vendita attivo anche prima. In tre click, l'operazione è già conclusa, dal portale web sarà possibile monitorare lo stato dell'ordine momento per momento. La consegna? Dal concessionario più vicino, oppure a domicilio. Tempi brevi: appena 3 settimane. Ok, quali vantaggi con l'acquisto online via Unieuro?

VEDI ANCHE

Cassa Bluetooth in regalo

SALDI Chi ordina Fiat Topolino presso gli showroom Unieuro riceve in omaggio l’altoparlante Bluetooth, un grazioso accessorio studiato apposta per integrarsi perfettamente nella originale plancia del veicolo. Parlando di cifre: Topolino e Topolino Dolcevita sono in vendita a un prezzo di listino identico a partire da 9.890 euro. Grazie agli incentivi statali dedicati ai quadricicli elettrici leggeri e optando per la formula del leasing finanziario con Stellantis Financial Services, prezzo promo di 7.744 euro, anche senza rottamazione. Proposto un piano che prevede un primo canone anticipato di 2.579 euro, 48 canoni mensili da 39 euro (una cifra, fa notare Fiat, paragonabile a un abbonamento ai mezzi pubblici), valore di riscatto di 4.175 euro.

Fiat Topolino da Unieuro: un acquisto... diverso

MAPPA Un'ultima info, forse quella più importante in assoluto: in quali negozi Unieuro? Sotto, l'elenco completo. In espansione, dicono. Tienilo monitorato qui.

ROMA MURATELLA - LAZIO Via di Valle Lupara, 10, 00148 Roma (RM);

- LAZIO Via di Valle Lupara, 10, 00148 Roma (RM); ROMA PORTA DI ROMA - LAZIO Via Alberto Lionello, 00139 Roma (RM)

- LAZIO Via Alberto Lionello, 00139 Roma (RM) PRATO -TOSCANA Via Delle Fonti, 195, 59100 Prato (PO);

-TOSCANA Via Delle Fonti, 195, 59100 Prato (PO); PALERMO LA MALFA - SICILIA Via Ugo La Malfa 115/119, 90146 Palermo (PA);

- SICILIA Via Ugo La Malfa 115/119, 90146 Palermo (PA); CATANIA MISTERBIANCO - SICILIA Viale del commercio contrada Mezzocampo, 95045 Misterbianco (CT);

- SICILIA Viale del commercio contrada Mezzocampo, 95045 Misterbianco (CT); GIUGLIANO IN CAMPANIA - CAMPANIA Via Santa Maria a Cubito cc Grande Sud, 80014 Giugliano (NA);

- CAMPANIA Via Santa Maria a Cubito cc Grande Sud, 80014 Giugliano (NA); BARI SANTA CATERINA - PUGLIA c/o Retail Park Santa Caterina Svincolo 9, S.S.16 tangenziale di Bari, 70126 Bari (BA);

- PUGLIA c/o Retail Park Santa Caterina Svincolo 9, S.S.16 tangenziale di Bari, 70126 Bari (BA); ANCONA - MARCHE Via Franco Scataglini, 7, 60131 Ancona (AN);

- MARCHE Via Franco Scataglini, 7, 60131 Ancona (AN); RAVENNA - EMILIA ROMAGNA Via Marco Bussato, 86, 48100 Ravenna (RA);

- EMILIA ROMAGNA Via Marco Bussato, 86, 48100 Ravenna (RA); VERONA CAPPELLO - VENETO Via Cappello 4, 37121 Verona (VR);

- VENETO Via Cappello 4, 37121 Verona (VR); VARESE SAFFI - LOMBARDIA Via Saffi, 21100 Varese (VA);

- LOMBARDIA Via Saffi, 21100 Varese (VA); CREMONA - LOMBARDIA Via Castelleone, 108, 26100 Cremona (CR);

- LOMBARDIA Via Castelleone, 108, 26100 Cremona (CR); CESANO BOSCONE - LOMBARDIA via Benedetto Croce 11, 20090 Cesano Boscone (MI);

- LOMBARDIA via Benedetto Croce 11, 20090 Cesano Boscone (MI); MILANO MARGHERA -LOMBARDIA Via Marghera 28, 20146 Milano (MI);

-LOMBARDIA Via Marghera 28, 20146 Milano (MI); GENOLA - PIEMONTE Via Frassinetto, 24 S.S. 20, 12040 Genola (CN);

- PIEMONTE Via Frassinetto, 24 S.S. 20, 12040 Genola (CN); COLLEGNO - PIEMONTE Via Torino Pianezza 148, 10093 Collegno (TO);

- PIEMONTE Via Torino Pianezza 148, 10093 Collegno (TO); BOLOGNA NAVILLE - EMILIA ROMAGNA Via Cristoforo Colombo, 7/30, 40128 Bologna (BO);

- EMILIA ROMAGNA Via Cristoforo Colombo, 7/30, 40128 Bologna (BO); UDINE CITTA’ FIERA - FRIULI VENEZIA GIULIA Via Antonio Bardelli 4 (Martignacco), 33100 Torreano Di Martignacco (UD);

- FRIULI VENEZIA GIULIA Via Antonio Bardelli 4 (Martignacco), 33100 Torreano Di Martignacco (UD); LA SPEZIA - LIGURIA Via Carducci ex area Merello, 19126 La Spezia (SP);

- LIGURIA Via Carducci ex area Merello, 19126 La Spezia (SP); SAVONA - LIGURIA ''il Gabbiano” corso Agostino Ricci, 203 / r, 17100 Savona (SV).

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 03/07/2024