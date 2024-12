Il dopo Tavares partirebbe col piede giusto con tre nuovi modelli Fiat. Ecco quali

In queste ore a casa Stellantis, oggettivamente, non tira una buona aria. L’argomento relativo alle dimissioni del CEO Carlos Tavares, subito accolte dal Consiglio d’Amministrazione dell’azienda, sono all’ordine del giorno e il nuovo management si è messo alla ricerca del sostituto che dovrà fare i conti con una situazione piuttosto complicata. Di fatto, molti brand sono a rischio a causa delle scarse vendite e tra questi la situazione di Chrysler, Dodge, DS e Maserati sembra particolarmente complessa. Tuttavia, non è il caso di Fiat, che rimane il marchio con il maggior numero di immatricolazioni a livello globale. E se per adesso il costruttore italiano contribuisce a tenere in piedi la situazione, è possibile che in futuro le cose possano andare anche meglio. Questa teoria si basa sul potenziale arrivo delle nuova Fiat Grande Panda, Multipla e Panda Fastback, che potrebbe aiutare in modo concreto il futuro CEO del colosso automotive per rimettere a posto i conti.

Rilancio Stellantis: la Fiat Grande Panda arriverà nel 2025TRE MODELLI PER RISOLLEVARSI Questi tre modelli, infatti, avrebbero tutte le carte in regola per garantire il necessario incremento di immatricolazioni e assicurare nuove quote di mercato globali al colosso automobilistico. Tra l’altro, andando a collocarsi in segmenti estremamente popolari e con un rapporto qualità prezzo che potrebbe essere interessante. E una prima idea di quanto effettivamente queste auto potranno incidere sulla crescita di Stellantis la avremo a partire dall’inedita Grande Panda. Presentata lo scorso luglio deve ancora arrivare sul mercato, ma l’auto dovrebbe essere commercializzata in Italia entro i primi mesi del 2025, nelle versioni con motore elettrico e ibrido. In realtà, gli altri due modelli devono ancora essere presentati e per loro si parla del 2026 come anno di debutto, ma per il momento li conosciamo solo attraverso render e teaser. Oggi è un po’ presto per affidare anche a loro il compito di risollevare le sorti del gruppo.

Rilancio Stellantis: il render di Fiat MultiplaALTRI DUE ESEMPI PER IL FUTURO Inizialmente, la prima ad arrivare doveva essere la nuova Fiat Multipla, che era destinata ad avere un ruolo molto importante all’interno della gamma della casa torinese. Le immagini che vedete sono un render realizzato da Julien Jodry per il sito francese Auto-Moto, e ci mostrano un’auto dal look moderno, quasi sportiveggiante e molto gradevole. Sappiamo che potrebbe essere lunga circa 4,4 metri e arriverebbe con motore mild-hybrid 48V da 100 CV (poi anche 136 CV) e 100% elettrico, dando continuità alle proposte che vediamo già a bordo di altri modelli del gruppo Stellantis. L’abitacolo potrebbe ospitare da 5 a 7 passeggeri e questo modello si dovrebbe collocare in una fascia di prezzo intorno ai 20-25 mila euro. Ma queste, per ora, sono solo voci per nulla ufficiali. Il condizionale, quindi, è d’obbligo, vista anche l’attuale situazione societaria, che potrebbe far slittare il debutto.

Rilancio Stellantis: il render di Fiat Panda Fastback (nome provvisorio)SEGMENTO IMPORTANTE E RICCO DI MODELLI La stampa estera ipotizza che per prima possa arrivare la Fiat Panda Fastback, nome provvisorio di un futuro SUV coupé lungo circa 4,3 metri che potrebbe debuttare nella primavera del 2026, anche lui con motori ibridi ed elettrici. La nuova Multipla sarà prodotta in Marocco mentre ancora non si conosce la fabbrica che si occuperà della produzione di Panda Fastback. Visto il segmento in cui si collocheranno, è possibile che queste auto faranno concorrenza anche a una protagonista come Dacia (Duster e Bigster?) dando a Stellantis nuova vitalità in termini di vendite. Insomma, questi due modelli, che attualmente mancano dalla gamma Fiat inieme alla nuova Fiat Grande Panda, potrebbero essere il jolly per tornare a essere protagonisti sul mercato sotto la guida del successore di Carlos Tavares. Vedremo, dunque, se davvero le cose andranno così.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 03/12/2024