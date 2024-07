Bonus Tricolore Fiat, su 500e e 600e torna l"auto-ecobonus"

A giugno gli incentivi per le elettriche sono scomparsi nello spazio di mezza giornata e hanno lasciato tanti utenti con l'amaro in bocca, ecco allora che Fiat gli ecoincentivi per le elettriche se li fa in casa propria. Dopo il successo della prima campagna di inizio 2024, Fiat lancia il Bonus Tricolore di nuova edizione. Vale per Fiat 500e, per Fiat 600e, infine anche per Abarth 500e. Vale anche senza permuta o rottamazione (ma il vantaggio cala), vale se l'acquisto avviene online, vale fino al 31 agosto. Qualche cifra.

500e, approfitta del Bonus Fiat

FIAT 500e Anziché 29.950 euro, con finanziamento e rottamazione il Cinquino elettrico ad agosto 2024 è in pronta consegna e costa (in allestimento standard) 23.750 euro, per uno sconto quindi di -6.200 euro. Il piano prevede anticipo di 5.000 euro, 35 rate da 199 euro, rata finale residua di 14.615 euro.

VEDI ANCHE

Fiat 600e

FIAT 600e Con “Bonus Tricolore Fiat'', l'edizione a batteria del nuovo SUV compatto del Lingotto in allestimento RED è in promo a 32.010 euro anziché 35.950 euro, per uno sconto quindi di -3.940 euro. Con finanziamento Stellantis Financial Services, anticipo di 5.000 euro, 35 rate da 299 euro, rata finale residua di 20.216 euro. Per comprare un'elettrica Fiat, l'estate è stagione favorevole.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 29/07/2024