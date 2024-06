Incentivi ad auto elettriche esauriti ma le Case non aggiornano le promo

Chi sostiene che il fenomeno fosse in qualche misura prevedibile. Che dopo un'attesa che è durata mesi, fosse naturale che il 3 giugno, a bordo della piattaforma di prenotazioni, sarebbe scoppiato il finimondo, coi concessionari in fila ad inoltrare un monte ordini in ''standby'' di proporzioni abnormi. Chi invece, ed è la maggioranza, nutre forti dubbi sulle probabilità che l'auto elettrica, a dispetto di incentivi tanto appetitosi, possa avere suscitato un interesse tanto alto, in un mercato che all'elettrico riserva a oggi il 3% scarso. ''Blitz'' delle società di noleggio o dei fleet manager di grandi aziende? Quale che sia la verità vera, sta di fatto che alle elettriche, a partire dalla sera del 3 giugno, di incentivi non ne resta neanche l'ombra. Addio prezzi stracciati, Case auto di nuovo chiamate a correggere i prezzi sui propri portali web. Il punto è che non sta andando proprio così.

Fiat 600e: la promozione non è aggiornata

ZAPPING È sufficiente intraprendere un rapido tour panoramico che abbia come tappe la sezione ''promozioni'' di alcuni tra i maggiori Costruttori, per realizzare come (vedi, sopra, screenshot dal sito internet Fiat), anche a distanza di alcuni giorni dall'esaurimento dei fondi per le vetture di prima fascia CO2 (0-20 g/km), i siti web dei marchi auto ancora dettaglino le proprie elettro-offerte come se l'ecobonus fosse ancora regolarmente disponibile.

MG4 Electric, niente più ecobonus

MAL COMUNE Prendi ad esempio Fiat. Al dì 6 giugno, Fiat 500e RED è ancora in promo (con leasing Stellantis) a 17.200 euro, ovvero a una cifra che al prezzo di listino di 29.950 euro sottrae 11.000 euro di ecobonus (l'importo riconosciuto in caso di rottamazione di usato Euro 2), più 1.750 euro di Bonus Tricolore Fiat. Lo stesso dicasi per Fiat 600e, che in allestimento base RED viene ancora proposta a 23.200 euro anziché a 35.950 euro (sconto di 11.000 euro + 1.750 euro di Bonus Tricolore). E i siti internet degli altri brand? Idem, non sono aggiornati. Peugeot offre in leasing Peugeot e-208 Active a 17.780 euro anziché a 35.580 euro. Salvo apprendere, in concessionaria, che non è così che stanno i fatti, o almeno non più. MG 4 Electric? Sul sito è in promozione a 13.790 euro anziché a 25.790 euro (11.000 euro di ecobonus più 1.000 euro di contributo della Casa), nella realtà la cifra da sborsare, per chi si muovesse solo ora, è ben più alta. E la coppia di elettriche low cost che anche noi stessi abbiamo celebrato i giorni scorsi? Apparentemente, Citroen C3 YOU te la porti a casa a 12.900 euro. Quando invece, al prezzo di listino di 23.900 non è più possibile far sparire gli 11.000 euro di bonus statale. Quanto a Dacia Spring: pure in allestimento top di gamma Extreme, la citycar elettrica franco-rumena è ancora accostata a una cifra record di 8.900 euro, anziché i 19.900 euro ''pieni''. Si sappia che, salvo eventuali misure di riparazione da deliberare in sede ministeriale, non funziona così. Non più, o non ancora. E potremmo andare avanti.

Nuova Dacia Spring: addio al ''super prezzo''

REFRESH Va ammesso che i Costruttori, ognuno con formule leggermente differenti, specificano che le proprie offerte sono valide ''in caso di incentivi statali''. Ma le cifre riportate sono comunque ''scadute'' e possono trarre in inganno un lettore disattento. Inoltre, nota bene: il nostro contenuto è aggiornato alla mattina di giovedì 6 giugno 2024. Non è escluso che, nel frattempo, i siti web dei marchi auto abbiano ricevuto modifiche, e riportino i dati corretti. Cioè promozioni che escludano i contributi statali e vengano formulate esclusivamente attorno a iniziative commerciali individuali. Per un'informazione più corretta verso un pubblico, già di per sé, disorientato a sufficienza.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 06/06/2024