Non solo Grande Panda: ecco Fiat 500e Giorgio Armani

Una edizione limitata del Cinquino elettrico che più alla moda non si può. I cerchi "griffati", ma non solo. Tutti gli accessori

Comprensibilmente, tutti i riflettori convergono su di lei, nuova Fiat Grande Panda, la Panda più rivoluzionaria della storia, se non altro perché trattasi di prima Panda elettrica (almeno, elettrica ''nuova generazione'', visti i precedenti degli anni Novanta). Tuttavia, alla festa per il ''secolo e un quarto'' del brand Fiat partecipa in veste di co-protagonista pure una nuova interpretazione della citycar che l'alimentazione elettrica già lo conosce bene. Se Fiat 500e è un'utilitaria che alle mode presta una certa attenzione, Fiat 500e Giorgio Armani, del concetto di citycar ''fashion'', rappresenta la sublimazione. Come riconocerla, è facile facile.

COMPLEANNI Spieghiamo pure l'ovvio, e cioè che Fiat 500e Giorgio Armani nasce dalla collaborazione tra il marchio Fiat e la celebre Casa di moda milanese. Non è la prima volta che i due marchi dialogano tra di loro: Fiat e Armano avevano già lavorato assieme nel 2020 e lanciato un'esclusiva 500e one-off. Ora, il bis. La data della world premiere non è casuale: oltre a coincidere col 125° anniversario della nascita di Fiat, l'11 luglio 2024 è anche il giorno in cui ''Re Giorgio'' compie 90 anni.

Fiat + Armani, l'Italia che piace

FASHION VICTIM Il biglietto da visita sono i cerchi ruota, dal design che riprende fedelmente il logo Giorgio Armani, in particolare quello composto da un monogramma nel quale la G e la A si arrotondano e si avvicinano, fino a formare un simbolo perfettamente circolare. Quindi perfetto anche come decorazione della ruota di una macchinina che è già di per sé un emblema di eleganza minimal.

VEDI ANCHE

Fiat 500 Giorgio Armani, i cerchi più alla moda del mercato

COLOR GIORGIO Per 500e Giorgio Armani sono stati realizzati due colori unici ed esclusivi: il Verde scuro micinalizzato, un colore contemporaneo e tecnico che rispecchia fortemente lo stile e il gusto di Giorgio Armani e il Greige ceramico, tonalità inventata da Armani che fonde il grigio e il beige, dando origine sia al tono che al suo nome unico.

Verde o beige (ma un beige speciale)

AUTOGRAFATA Ruote brandizzate, ma non solo. 500e Giorgio Armani è speciale anche grazie anche alla firma dello stilista sulla cornice del finestrino posteriore, sulla plancia lato passeggero e sul display dell'infotainment (in avvio). Logo Armani, infine, sui poggiatesta dei sedili anteriori. Rivestiti in materiali eco-sostenibili, gli interni (disponibili in due colorazioni) si distinguono inoltre per una plancia rivestita di un tessuto che richiama il legno e delimitata da una cornice dalla finitura opaca. Presto, prezzi, volumi di produzione (limitata) e tempi di uscita (2025?) più precisi.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 11/07/2024