Nuova Fiat Grande Panda, produzione al via. Sì, in Serbia. Il video

Inizia un'era, quella della ''doppia Panda''. A due settimane scarse dalla world premiere, nuova Fiat Grande Panda lascia il tetto del Lingotto nella città di Torino, sede ''spirituale'' nonché sede stessa dell'evento del reveal (qui la nostra video anteprima), e prende stabilmente posizione nel suo prossimo ''laboratorio'', la fabbrica serba di Kragujevac, nei pressi di Belgrado. Nel mentre, la ''cara vecchia'' Fiat Panda prosegue il proprio percorso autonomo: il sito di Pomigliano sarà casa sua per qualche anno ancora (2028?).

Nuova Fiat Grande Panda, inizia l'avventura serba

SEMAFORO VERDE Risale a ieri lunedì 22 luglio 2024 l'inaugurazione ufficiale della produzione di Fiat Panda di nuova generazione nello stesso complesso industriale che negli anni scorsi ha sfornato milioni di Fiat 500L. A darne notizia è Stellantis Serbia, mentre il canale YouTube del presidente della Repubblica di Serbia Alexander Vucic, presente alla cerimonia insieme al Ceo Stellantis Carlos Tavares, al Ceo Fiat Abarth Olivier Francois e all'ambasciatore italiano in Serbia Luca Gori, è da ieri popolato di una carrellata di video che testimoniano l'evento. Eccone uno.

QUI BELGRADO ''Questo è un grande giorno per la Serbia'', afferma Vucic con comprensibile orgoglio. ''La fabbrica del colosso automobilistico Stellantis a Kragujevac ci permetterà di diventare uno dei principali produttori di veicoli elettrici, che cambieranno il volto della Serbia e con i quali faremo un salto di qualità nel futuro. Ciò cambia i nostri standard economici e ambientali, nonché i nostri piani strategici in materia di energia. Oggi inizia per noi una nuova era''.

VEDI ANCHE

Nuova Fiat Grande Panda posa con le autorità

QUI STELLANTIS ''È per me un grande piacere - dichiara dal canto suo Carlos Tavares - essere di nuovo con le squadre di Kragujevac e i rappresentanti sindacali, per sottolineare gli impressionanti progressi che sono stati raggiunti da quando abbiamo annunciato questo investimento due anni fa. Questo è certamente un buon momento per riconoscere il team Stellantis in Serbia per le sue encomiabili prestazioni e dedizione, di fronte al Presidente della Repubblica di Serbia, che ringrazio sinceramente per il suo continuo supporto. La società mista fondata nel 2008 sta entrando in una nuova era, con la produzione del modello Fiat Grande Panda, la sua prima auto elettrica, che contribuisce a fornire una mobilità pulita, sicura e conveniente ai cittadini di tutto il mondo''.

Fiat Grande Panda su strada Fiat Grande Panda: su strada a fine 2024

TIMELINE Ieri, un evento simbolico. La produzione in grande serie di Fiat Grande Panda nello stabilimento di Kragujevac entrerà in realtà a regime a settembre-ottobre 2024, conclusi i collaudi della catena di montaggio, con le prime consegne in tutta Europa previste entro dicembre 2024. Rimaniamo in attesa di conoscere i listini prezzi definitivi: al momento, sappiamo soltanto che la versione full electric attaccherà a una soglia inferiore ai 25.000 euro, mentre l'ibrida dovrebbe partire da una cifra inferiore ai 20.000 euro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 23/07/2024