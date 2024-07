In arrivo nuova Fiat 600 Hybrid 136 cv? Ecco cosa sappiamo

La variante con motore più potente è già in commercio, anche in allestimento 125 Years Edition. Ma solo in Germania. Per adesso

Tra il brand Fiat e la sua nazione di origine il legame è ancora intatto, ma non è più così stretto come un tempo. Un argomento che suffraga questa tesi arriva dal piano di lancio di una nuova configurazione di uno dei modelli dal maggior peso specifico del marchio, ovvero nuova Fiat 600. Notizia di alcuni giorni fa è che pure Fiat 600 Hybrid si declina anche in versione 136 cv, oltre che in formato 100 cv. Il punto è che 600 Hybrid 136 cv è già ordinabile, ma all'estero, in Germania. Un nuovo step di potenza, ma anche un nuovo allestimento commemorativo dell'anniversario Fiat, cioè Fiat 600 Hybrid 125 Years Edition. Perché prima la Germania dell'Italia?

Fiat 600 Hybrid 136 cv: prima la Germania...

VIAGGIO BREVE Perché Fiat 600 Hybrid, come anche Fiat 600e, il modello full electric, viene prodotta in Polonia, nel sito Stellantis (ed ex sito FCA) di Tychy. Probabili ragioni di carattere puramente logistico favoriscono la commercializzazione prioritaria in un mercato geograficamente più vicino, peraltro un mercato a sua volta dai volumi alti. Ci aspettiamo che l'ordinabilità in Italia di 600 Hybrid 136 cv (da non confondere per nessun motivo al mondo con nuova Abarth 600e a propulsione elettrica, in arrivo nel 2025) sia in ogni caso dietro l'angolo, con l'apertura delle prenotazioni che non dovrebbe tardare oltre l'estate. Dubitiamo, insomma, che possa trattarsi di un'iniziativa circoscritta al mercato tedesco. In fondo è proprio in Italia, ancor più che in Germania, che il market share è sbilanciato verso l'ibrido.

Stesso motore 1.2 benzina, ma con più potenza

VEDI ANCHE

TECH SPEC Sotto il profilo tecnico, la nuova edizione del SUV compatto del Lingotto rispecchia le caratteristiche di numerosi altri modelli Stellantis che già beneficiano della variante superiore della motorizzazione mini-ibrida (Peugeot 2008 Hybrid, per esempio). Semplicemente, rispetto ai 100 cv (o 101 cv, per la precisione) della configurazione base, il solito 3 cilindri 1,2 litri turbo benzina a ciclo Miller guadagna +36 cv, facendosi sempre accompagnare da un piccolo motore elettrico da 29 cv direttamente integrato nel cambio automatico doppia frizione a 6 rapporti (DCT), alimentato da una batteria agli ioni di litio da 48 volt di tensione. L'energia immagazzinata nella batteria consente a 600 Hybrid di viaggiare in modo completamente elettrico in determinate situazioni di guida, eccetera eccetera. Grazie ai cavalli supplementari, prestazioni leggermente superiori (0-100 km/h in 8,5 secondi anziché 10,5 secondi, secondo i dati ufficiali a nostra disposizione, velocità massima di 200 km/h anziché 180 km/h), a fronte di un consumo medio, naturalmente, un poco più elevato (5,5 l/100 km invece di 5,1 l/100 km). Idem le emissioni CO2: 125 g/km invece di 114 g/km (quindi sempre entro il perimetro degli incentivi, finché durano).

Fiat 600 Hybrid 136 cv, ovvero Fiat 600 ''Super Hybrid''

CAR CONFIGURATOR In Germania, per nuova Fiat 600 Hybrid 136 cv p+rezzi a partire da 26.490 euro. Localmente, significa un sovrapprezzo, rispetto a Fiat 600 Hybrid 100 cv, di +1.500 euro. Poiché i prezzi di listino di 600 Hybrid praticati da Fiat Deutschland coincidono con i prezzi per l'Italia, aspettiamoci nel nostro Paese un delta prezzo identico. In allestimento La Prima, 600 Hybrid 136 cv costa invece 31.490 euro, mentre l'inedita versione 125 Years (della quale non è noto l'elenco degli accessori dedicati) costa 30.490 euro. A presto per aggiornamenti sui tempi di uscita anche alle nostre latitudini.

600 Hybrid 136: a quando gli ordini in Italia?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 22/07/2024