Fiat Topolino: patente e parcheggio facili e costi ridotti, la microcar elettrica alla sfida del traffico. E del freddo

Da quante Fiat Topolino vedo circolare nel traffico di Milano, direi che la microcar elettrica di Fiat sia un successo. È vero che non puoi non notarla, una piccola ma ben visibile macchia dell’unico colore disponibile, l’inconfondibile verdino menta, ma Il suo stile italiano, con il frontale che ricorda la Fiat 500, sembra compensare la differenza di prezzo con la gemella Citroen Ami.

Fiat Topolino, la prova

Prezzo di listino, promozioni e rate

Per comprarla non dovete nemmeno alzarvi dalla poltrona: si acquista soltanto online: sarà disponibile per il ritiro presso uno dei concessionari Fiat o, a pagamento, consegnata a casa. Il prezzo di listino è fissato a 9.890 euro ma, grazie alle promozioni, lo street price è decisamente più contenuto e più vicino a quello di Ami.

In questo momento, per esempio, si acquista per 7.543 euro oppure, per chi preferisce rateizzare, con un piano di finanziamento a partire da 29 euro per 47 mesi, con un anticipo di 2.844 euro. Una scelta accessibile, anche se alla fine si paga una rata di riscatto di 4.175 euro, ma per tutti i dettagli aggiornati è bene visitare il sito https://store.fiat.it/.

Il tempo di attesa è, al momento di otto settimane e non esiste un configuratore: si può scegliere soltanto tra la versione standard o la versione Dolcevita, con tetto apribile in tela, corde di vimini al posto delle portiere e battitacchi Dolcevita. Sono disponibili accessori dedicati per una personalizzazione minima, continua a leggere per scoprirli.

Nuova Fiat Topolino Dolcevita, lato sinstro

Comprarla usata: Conviene?

Non sperate di risparmiare cercandone una usata. Ho effettuato ricerche online a caccia di un esemplare usato, ma non ne ho trovato nemmeno uno, si trovano soltanto esemplari a km 0 venduti allo stesso prezzo, o addirittura superiore, di quello della promozione in corso. Mentre della Citroen Ami, in vendita da più tempo, si iniziano a trovare anche esemplari usati.

Fiat Topolino o Citroen Ami?

Sono sostanzialmente la stessa auto, cambia il vestito. L’italiana è l’essenza del minimalismo, vestita all’italiana e, rispetto alla sorella Citroen Ami, si concede il lusso di avere un frontale differente dalla coda.

Come la francese, le altre parti sono speculari, ragione per cui la medesima portiera si apre controvento dal lato guida e nella maniera tradizionale dal lato passeggero. Per realizzare più parti con il medesimo stampo e tenere all’osso i costi. Della Ami è in arrivo un restyling riuscito, con un frontale e un lato B più simpatici e morbidi.

La differenza nel prezzo di listino, anche con la promoziona in corso, non è indifferente: il prezzo della Ami parte da poco più di 6.000 euro, ma si può avere alle medesime condizioni di finanziamento, dalle 47 rate di 29 euro, fino all’anticipo e al riscatto finale.

Nuova Citroen Ami 2025

La scheda tecnica

Motore : Elettrico da 6 kW (8,2 CV)

Batteria : 5,4 kWh agli ioni di litio

Autonomia : 75 km (ciclo WMTC)

Velocità massima : 45 km/h

Dimensioni : Lunghezza 2,53 metri, larghezza 1,40 metri

Peso: 562 kg

Dimensioni e posteggio

Con una lunghezza di 253 cm e una larghezza di 140 cm, la inconfondibile microcar verde menta è comoda e pratica per affrontare il traffico cittadino e la sempre crescente mancanza di posteggi, anche se non è autorizzata, come tutte le microcar, a rubare un posto alle moto nei posteggi dedicati come molti credono.

Occupa però poco spazio, il posteggio perpendicolare al marciapiede, con i suoi 253 centimetri di lunghezza, è tollerato e, in alcune città può posteggiare nei posteggi blu e gialli previa richiesta al Comune.

Fiat Topolino, 3/4 posteriore

L’abitacolo è arredato con l’essenziale. I due sedili sono sfalsati, per sfruttare al meglio la sua larghezza massima di 140 centimetri con specchi in posizione e per lasciare tanto spazio di fronte al passeggero per caricare borse e spesa.

I sedili sembrano quasi sportivi con un guscio di plastica e due imbottiture separate. L’imbottitura sottile è più confortevole di quanto possa sembrare, ma mi chiedo se una imbottitura un poco più larga non avrebbe accontentato fondoschiena più larghi del mio senza gravare su costi e peso. Il sedile del passeggero non è dotato di attacchi Isofix.

Come si viaggia in estate

Forse la seduta stretta è pensata per creare meno contatto possibile nella stagione calda poiché in estate si può contare soltanto su una ventola rumorosa e praticamente inutile e sui due vetri che si aprono a compasso verso l’alto e, anche qui, mi chiedo perché non sia disponibile tra gli optional il tetto apribile in tela offerto di serie sulla versione Dolce Vita. Anche soltanto il tetto cristallo apribile a compasso verso l’alto di pochi centimetri avrebbe portato molto sollievo dalla calura.

Come si viaggia in inverno

Per affrontare l’inverno la elettrica cittadina minima è dotata soltanto della solita, rumorosa ventola che può utilizzare il calore prodotto dalla elettronica di bordo per sbrinare il parabrezza, non certo per riscaldare l’abitacolo.

Meglio portarsi i guanti e, per i più freddolosi, anche un cappello nelle giornate più rigide anche perché la ventola riesce giusto a sbrinare il parabrezza e, specie se si è in due a bordo, tengo appena aperti i vetri laterali per avere un minino di visibilità ai lati. Le cosce sono ben raffrescate da un flusso di aria gelida che le colpisce e che sarà piacevole in estate.

Infotainment a bordo

Infotainment ne abbiamo? Certo, se te lo porti da casa. Se inserite il vostro smartphone nell’apposito supporto sulla plancia: è comodo e orientabile, utile per seguire le istruzioni di Google Maps o Waze, per gestire le telefonate con cuffie Bluetooth e anche per ascoltare musica e radio.

Ho provato ad ascoltare la radio con il mio Samsung S22 Ultra, munito di doppio altoparlante ed è andata meglio del previsto, soprattutto a bassa andatura e su strade lisce, ma con un buon altoparlante Bluetooth si risolve il problema. Sulla plancia è disponibile anche una presa USB tipo A per ricaricare tutta l’elettronica che vi porterete da casa.

VEDI ANCHE

Fiat Topolino, gli accessori originali

Non sono disponibili optional, ma sullo store online dedicato alla piccola elettrica italiana sono disponibili accessori utili a rendere più facile la vita a bordo.

Questi sono gli accessori più utili che ho trovato nel Negozio online dedicato.

Tendina parasole per fare ombra sui sedili nella stagione più calda (64,60 euro).

Rete fermacarico per sfruttare al meglio lo spazio davanti ai piedi del passeggero senza pericolo che il carico scivoli verso i pedali (30 euro).

Adattatore per la ricarica alle colonnine, costa 334,39 euro, ma si trova online, su Amazon per esempio, per molto molto meno.

Box Dolcevita, tiene lontano dalla vista piccoli oggetti sulla plancia (269 euro)

Portapacchi cromato, si monta sulla coda e offre uno spazio extra per il carico (289,90 euro)

Fiat Topolino, la presa di ricarica nella battuta della porta

Quanti km si percorrono con una ricarica?

Autonomia dichiarata di 75 km, ma nella vita reale non sono riuscito a superare i 65 km, ma mi viene difficile non affondare il piede sull’acceleratore a ogni partenza. È però l’alternativa coperta allo scooter, destinata come tale ai brevi spostamenti quotidiani di chi vive in città e 65 chilometri non sono pochi.

Come si ricarica?

Se l’autonomia si avvicina allo zero, la batteria agli ioni di litio da 5,4 kWh (garantita tre anni o 40.000 km) è ricaricabile in meno di quattro ore estraendo il cavo dalla battuta della porta destra e infilando la sua presa Schuko, quella che trovate sugli elettrodomestici, in una normale presa di corrente. Se non avete una presa domestica a portata di spina, potete ricaricarla a una colonnina muniti di un apposito adattatore che si trova anche su Amazon.

Quanto costa una ricarica?

Il costo di una ricarica completa, se si ricarica alla presa domestica, è di circa 1 euro o poco più, con un costo di circa 65 centesimi ogni 100 chilometri, anche più economico di molti scooter.

Al volante della Fiat Topolino

Il motore è minimal, con 6 kW (8,2 cavalli) per consumare meno possibile kWh e allungare l’autonomia. Ma, con soltanto 562 kg da muovere fa il suo. Parte da ferma sufficientemente veloce per non subire il traffico e, anzi, per scattare tra i primi nella prova semaforo.

Si autolimita a 45 km/h per lasciarsi guidare anche dai 14enni con patente AM. Pensavo di fare la barriera mobile da evitare in mezzo al traffico veloce di Milano e, invece, sono arrivato al limitatore davvero di rado, con buona pace dei fautori delle città a 30 km/h: non si supera di molto questo limite già ora, senza limiti imposti.

Comfort minimal, ma non è scomoda

Non ha nemmeno il servosterzo, ma uno sterzo molto demoltiplicato che rende lo sforzo al volante più che affrontabile anche da braccia non allenate. Tanti giri di sterzo per un raggio di sterzata da carrello del supermercato, per infilarsi ovunque con zero manovre.

Ha ruote meno carrozzate di quelle di uno scooter, misura 125 su cerchi da 15 pollici, le stesse della Citroen Dyane, M+S per non doversi preoccupare del cambio stagionale dell’armadio.

Anche le sospensioni sono minimal, tanto da riuscire a guardare da una parte all’altra tra i parafanghi, ma ho sfidato anche i peggiori pavé milanesi e il risultato mi ha sorpreso: sospensioni e imbottitura super slim dei sedili fanno il loro lavoro meglio di quanto ci si aspetti.

A parte la silenziosità del motore elettrico la sua carrozzeria è comunque un guscio di plastica e non dovete attendervi la silenziosità di una berlina, ma il rumore del rotolamento delle gomme e degli scricchiolii su buche e pavé è comunque accettabile.

Fiat Topolino, il portapacchi

Quanto costa l'assicurazione?

I costi assicurativi sono più bassi rispetto alle auto tradizionali e più vicini a quelli di uno scooter, con polizze che partono da circa 200 euro all'anno. Questo è un ulteriore vantaggio economico per chi sceglie questa microcar.

Quanto paga di bollo?

Essendo un veicolo elettrico, è esente dal pagamento del bollo per i primi 5 anni in molte regioni italiane. Dopo questo periodo, il costo è notevolmente ridotto rispetto a city car auto con motore termico.

Dove può circolare?

Ha libero accesso alle ZTL e ad altre aree a traffico limitato, grazie alla sua natura a zero emissioni e alla omologazione come quadriciclo leggero. Questa caratteristica la rende ideale per le città con regolamentazioni ambientali stringenti come Milano.

In Area C a Milano con la Fiat Topolino

Alla fine, anche i più scettici si fanno prendere dalla Fiat Topolino. È molto più di una microcar elettrica: è una soluzione pratica, economica e sostenibile per affrontare il traffico urbano con stile. Con un'autonomia di 75 km, costi di gestione ridotti e la possibilità di guidarla già a 14 anni con patente AM, rappresenta una scelta ideale per chi cerca praticità e semplicità. Combina funzionalità e fascino, rendendola una protagonista assoluta nel segmento delle microcar elettriche.

Pubblicato da M.A. Corniche, 04/01/2025