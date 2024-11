Promo Fiat 600 Hybrid + Fiat Topolino: la "combo" conviene?

L'italiano medio stenta a mettere da parte i soldi per comprarsi l'auto nuova e Fiat che fa? Ti invita ad acquistarne due in un colpo solo. O meglio: l'auto nuova, con tanto di microcar al seguito. Se all'apparenza la proposta suona impropria, la ''combo'' 600 Hybrid - Topolino ha pure un suo perché. Dipende da esigenze familiari, propensione alla mobilità elettrificata, area geografica di residenza (colonnine, ne abbiamo?). Fiat descrive 2forYOU, l'offerta commerciale di novembre 2024, come ''una soluzione che coniuga le esigenze di mobilità urbana e quotidiana della famiglia, con il desiderio di autonomia e libertà di movimento dei ragazzi''. Più in dettaglio?

2forYOU, la locandina della promozione ''combinata'' Fiat

LO SCONTO DEI MILLE L'iniziativa 2forYOU consiste nella combinazione di due distinti contratti di leasing finanziario erogati da Stellantis Financial Services. Due contratti separati tra loro (leasing Fiat 600 Hybrid, leasing Fiat Topolino) ma che, se sottoscritti in simultanea e intestati allo stesso soggetto, consentono un risparmio complessivo di 1.000 euro Iva inclusa, rispetto all'ipotetica opzione di due operazioni svincolate tra loro. L'investimento iniziale è il medesimo di quello necessario per la sola 600 Hybrid, mentre la rata mensile risulta di poco superiore. Sì, è superiore anche alla rata del finanziamento classico. Ma la rata leasing comprende servizi come l'assistenza, l'assicurazione, la manutenzione. Sotto, le cifre precise.

IN SOLDINI Da regolamento 2forYOU, su Fiat 600 Hybrid 100 CV il leasing Stellantis prevede un primo canone anticipato di 5.640 euro, un canone da 119 euro al mese per 35 mesi (Tan fisso 3,99%, Taeg 5,71%) e un valore di riscatto pari a 17.029 euro. Le cifre sono calcolate su un prezzo promozionale di 23.450 euro, rispetto ai 24.950 euro di listino: condizione necessaria, quella della permuta o rottamazione di un usato, qualunque sia la classe di omologazione (da Euro 0 ad Euro 6). A sua volta, su Fiat Topolino (prezzo di listino 9.890 euro, prezzo promo 6.789 euro, anche senza rottamazione, grazie al contributo statale di 2.100,62 euro) il leasing prevede anticipo zero, un canone mensile di 80 euro al mese per 36 mesi (Tan fisso 5,99%, Taeg 8,05%), infine un valore di riscatto di 4.685 euro.

La Topolino dei tempi moderni è un quadriciclo EV

TIRANDO LE SOMME Con un anticipo di 5.650 euro e una rata mensile di 199 euro per 3 anni, ti metti in garage due auto in una volta sola. O meglio: un'auto e mezzo. L’offerta è valida fino al 30 novembre (salvo proroghe, su cui è sempre meglio non scommettere).

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/11/2024