Jeep Avenger 4xe, ora mostrami chi sei. Prova in offroad

Jeep Avenger e la trazione integrale: tu non ne sentivi il bisogno? Beh, lei invece sì.

Benché orgogliosa delle sue performance commerciali, Avenger non sopportava più il peso di un marchio che sulle quattro ruote motrici ha costruito il suo blasone, senza esprimere a sua volta una versione, almeno una, equipaggiata di 4x4. Eccola accontentata.

Guido Jeep Avenger 4xe nel suo habitat naturale, il fuoristrada. Andiamo dritti al sodo: di cosa è capace? Il resoconto, forse, ti sorprenderà.

Jeep Avenger 4xe: è un vero fuoristrada?



JEEP AVENGER 4xe, L'IDENTIKIT

Devo proprio rielencarne tutte le caratteristiche meccaniche, elettroniche e stilistiche? Uffa, Avenger 4xe l'abbiamo vivisezionata almeno già due volte:

in occasione della world premiere, maggio 2024;

in occasione del reveal della special edition ''The North Face''.



Jeep Avenger 4xe ''The North Face'': tanti accessori

Breve ripasso, a beneficio degli smemorati. Almeno, il lato tecnico (perché c'è anche il design, che fa la sua porca figura).

Ibrida e integrale

Jeep Avenger 4xe è un'evoluzione di Jeep Avenger e-Hybrid, modello del quale, in sostanza, potenzia il sistema mild hybrid 48 volt, aggiungendo un motore elettrico al retrotreno, acquistando così la trazione integrale elettrificata e un quid di potenza supplementare. Le componenti del suo powertrain (semplificando al massimo):

motore 3 cilindri turbo benzina 1,2 litri 136 CV;

motore elettrico anteriore da 21 kW;

cambio automatico a doppia frizione 6 rapporti;

motore elettrico posteriore da 21 kW.



Potenza di sistema calcolata in 145 CV, coppia del motore termico di 230 Nm. Tuttavia:

al bisogno, un riduttore 22,7:1 moltiplica la coppia di 88 Nm del motore elettrico posteriore fino allo straordinario valore di 1.900 Nm.



Se tutto ciò vi ricorda Alfa Romeo Junior Q4, siete sulla strada giusta.

Jeep Avenger 4xe, potenza di sistema di 145 CV

La trazione integrale elettrificata di Avenger 4xe è particolarmente ''elastica'':

fino ai 30 km/h : trazione integrale permanente, ripartizione 50:50;

: trazione integrale permanente, ripartizione 50:50; da 30 a 90 km/h : trazione anteriore, ma integrale on demand;

: trazione anteriore, ma integrale on demand; oltre i 90 km/h: trazione anteriore permanente.



Anche in modalità due ruote motrici, in realtà, il motore elettrico posteriore rimane sempre collegato alle ruote posteriori, per eventuali necessità impreviste.

Jeep Avenger 4xe, ovvero Avenger ibrida e integrale

La funzione Selec-Terrain propone 4 modalità di guida:

Auto : trazione integrale su richiesta;

: trazione integrale su richiesta; Snow : migliore stabilità su fondi scivolosi;

: migliore stabilità su fondi scivolosi; Sand&Mud : migliore trazione su terreni irregolari;

: migliore trazione su terreni irregolari; Sport: interviene l'e-Boost al posteriore, massima coppia e potenza.



Oltre ad adottare un più sofisticato retrotreno Multilink, in luogo del più semplice ponte torcente che equipaggia tutte le altre versioni, Jeep Avenger 4xe perfeziona anche le geometrie del telaio in funzione di una maggior disinvoltura in fuoristrada.

Jeep Avenger 4x2 Jeep Avenger 4xe Angolo di attacco 20° 22° +2° Angolo di dosso 20° 21° +1° Angolo di uscita 34° 35° +1° Altezza da terra 200 mm 210 mm +10 mm Profondità di guado 230 mm 400 mm +170 mm

Più in concreto, Jeep sostiene che Avenger 4xe può affrontare pendenze fino al 40% su terreni difficili, come la ghiaia, e mantenere fino al 20% di trazione anche quando l'asse anteriore ha poca o nessuna aderenza.

Nel parcheggio della tenuta in Toscana in cui Jeep organizza il test drive, vengo circondato da tecnici che mi rassicurano con pacche sulle spalle: il percorso è di coefficiente di difficoltà medio, Avenger 4xe se lo sciroppa senza alcun patema.

Ben presto, posso realizzare quanto fossero sinceri. Su ambedue le affermazioni.

Jeep Avenger 4xe alla prova del fuoristrada

Su sterrato asciutto, apprezzo l'ottimo lavoro delle snodate sospensioni posteriori Multilink, che leggono le pieghe della superficie senza balbettare, garantendo un comfort verticale più che dignitoso. Ok, il bicchiere in piedi sul cruscotto si rovescia: ma raggiungi andature stradali, o quasi, senza sentirti a disagio.

Quando il gioco si fa duro

Fango: attivo la modalità specifica (Sand&Mud), quella che accorcia i rapporti del cambio e che anticipa l'intervento del controllo di trazione, e dai solchi lasciati dalle vetture che mi precedono mi levo d'impaccio con una disinvoltura molto Jeep, manco uno slittamento.

Merito anche dei pneumatici quattro stagioni Vector 4Seasons GEN-3 di Goodyear, quattro scarponcini tecnici che Avenger 4xe si infila alla nascita e non se li toglie più fino alla pensione.

Jeep Avenger 4xe, di serie gli pneumatici M+S

Il sentiero ora si impenna e la terra battuta lascia il posto a un fondo molto meno igienico: buche, pozze, radici, pietre, cigli che franano anche soltanto ad osservarli. È proprio qui che il riduttore, in un istante, rovescia sulle ruote posteriori una valanga di newton-per-metro, è proprio qui che si manifestano i vantaggi di uno schema di trazione integrale elettrificato e soprattutto ''disaccoppiato''. I vantaggi sono almeno due:

nessun ritardo nella ripartizione della trazione tra avantreno e retrotreno (che, ricordiamo, arriva a dividersi in due parti uguali tra anteriore e posteriore) grazie all'assenza del tradizionale albero di trasmissione;



tra avantreno e retrotreno (che, ricordiamo, arriva a dividersi in due parti uguali tra anteriore e posteriore) grazie all'assenza del tradizionale albero di trasmissione; sincronizzazione più precisa tra pressione sul pedale del gas e trazione sull'asse posteriore, ovvero migliore gestione dell'erogazione della coppia motrice, rispetto a un 4x4 termico.



Io l'ho capita così, quando me l'hanno spiegata. E se per caso non è esattamente così che stanno le cose, ciò che conta è che la mia baby Jeep di giornata si arrampica che è una delizia. Lo fa, senza per giunta strusciare il telaio contro gli ostacoli, grazie a una distanza dal suolo più che sufficiente per la maggior parte dei contesti off-road. Rock crawling escluso, ecco.

Jeep Avenger 4xe, ok l'offroad di media difficoltà

E anche grattassi il mento contro un masso, ci sono le piastre sottoscocca e plastiche antigraffio. E i fendinebbia sono un po' più in alto, oltre che più incassati dentro il paraurti.

Si scende ripidi, e su un fondo bello sfarinato: niente panico, c'è l'Hill Descend Control, che è una funzione che già assaporai su Avenger due ruote motrici.

Jeep Avenger 4xe, protezioni su misura per la guida offroad

Termino il test drive percorrendo alcuni chilometri su asfalto: driving mode su Sport e via di guida sveglia, fluida, un po' in elettrico a basse velocità, un po' ''turbo'' in accelerazione.

La maggior potenza rispetto a Jeep Avenger e-Hybrid (che ha 136 CV) c'è e si sente, infatti sullo ''0-100'' arrivo prima io, con un vantaggo di mezzo secondo (9,4 secondi). E che dolce, quello sterzo.

Jeep Avenger 4xe brillante e gradevole anche su asfalto

Consuma di più, Avenger 4x2? Sì, ma di poco. 5,4 l/100 km di media omologata, rispetto ai 4,9 l/100 km della e-Hybrid. Il gap è digeribile.

Jeep Avenger è una Jeep soprattutto nel look. Jeep Avenger 4xe rivendica l'appartenenza alla dinastia Jeep anche nel comportamento.

Non è un fuoristrada ''nativo'': anche in condimento 4xe, la mini Jeep che tanto piace agli italiani coniuga semmai la sua vocazione di SUV compatto per la città, con una riserva di capacità all terrain che ne migliora l'immagine e ne aumenta lo spettro di utilizzo.

Jeep Avenger 4xe, gli interni

I prezzi

Non saprei azzardare in quanti, tra i sostenitori di Jeep Avenger, compieranno il grande passo e preferiranno il modello a trazione integrale, rispetto ai più accessibili modelli a trazione anteriore.

Avenger 4xe parte da 31.950 euro ( Upland ) e arriva fino a 37.950 euro (la serie limitata The North Face ), passando per i 33.950 euro dell'allestimento intermedio Overland .



( ) e arriva fino a (la serie limitata ), passando per i dell'allestimento intermedio . Cifre più alte, rispetto ai 26.450 euro per una Avenger e-Hybrid.



Per non parlare del gap con Avenger 1.2, che parte da 24.750 euro.



Solo Avenger Full Electric è più cara (da 39.400 euro), almeno al netto delle promozioni.



Sì, però se nel weekend sale il capriccio di una scampagnata più selvaggia, con Avenger 4xe non ci pensi due volte.

Pubblicato da Lorenzo Centenari , 31/03/2025