Jeep Avenger 2025, aperti gli ordini: come cambia (e a quale prezzo)

Arriva sul mercato nuova Jeep Avenger 2025, il primo SUV per volumi di vendita in Italia, nonché il primo modello Jeep di sempre ad essere proposto anche in versione 100% elettrica. Model Year 2025: ovvero? Significa innanzitutto che Avenger aggiunge alle già note versioni 1.2 a benzina da 100 CV, e-Hybrid e Full-Electric, anche il modello 4xe da 136 CV (di cui vi abbiamo già accennato con l'esclusiva versione The North Face Edition). Contestualmente, Avenger vede crescere la propria dotazione. Vediamo, dunque, come sono composti gli allestimenti proposti a listino.

Jeep Avenger 2025 The North Face Edition - Interni

ALLESTIMENTI E PREZZI L'allestimento Longitude è ora dotato di sistema Keyless Start. L'allestimento Altitude beneficia di miglioramenti sostanziali, come i fari fendinebbia a LED, la telecamera posteriore ''drone view'' a 180°, i fari abbaglianti automatici, il sistema Keyless Start e lo specchietto retrovisore auto-oscurante, che garantiscono maggiore sicurezza e facilità d'uso. Infine, l'allestimento Summit mette ora a disposizione - in opzione - il sistema Keyless Entry e l'apertura del portellone hands-free di prossimità attraverso il pack Infotainment & Convenience, offrendo flessibilità e personalizzazione. Rivista anche la gamma cromatica con l'introduzione del grigio pastello ''Storm'' in tutti gli allestimenti, in sostituzione della precedente tonalità ''Lake''.

Jeep Avenger 2025 The North Face Edition - Profilo

AI ON BOARD Una delle caratteristiche di spicco della nuova Jeep Avenger MY25 è l'integrazione di ChatGPT nelle vesti di co-pilota virtuale, in grado di amplificare vari aspetti dell'esperienza a bordo. ''Con un'attenzione particolare all'intrattenimento'', spiega Jeep, ''ChatGPT assume le vesti di un compagno che, sfruttando l'intelligenza artificiale generativa, ottimizza i viaggipersonalizzando i percorsi, aggiungendo consigli outdoor su misura, raccontando aneddoti sul brand Jeep e suggerendo esperienze culturali''.

PREZZI Al netto delle campagne promozionali che si susseguiranno nel corso dei mesi, il listino prezzi ufficiale di Avenger MY25 parte dai 24.750 euro della motorizzazione 1.2 Turbo. Il prezzo di attacco è perciò superiore a prima di alcune centinaia di euro.

Pubblicato da Francesco Irace, 06/11/2024