Nuova Jeep Compass, cosa sappiamo ora (e cosa sapevamo già)

Come volevasi dimostrare. Anche Jeep Compass, la vettura più globale del brand più globale di Stellantis, chiede e ottiene accesso alle globali economie di scala del Gruppo guidato (ancora per un po'?) dal CEO Carlos Tavares. Dal pianale Small di antica origine GM-FCA condiviso anche con Renegade, la nuova generazione del popolare SUV italo-americano migra verso la moderna super piattaforma STLA Medium, quella sulla quale viaggiano anche nuova Peugeot 3008 e nuova Opel Grandland. Se andate a rileggervi quanto scrivemmo a giugno, capirete come la notizia fosse nell'aria da tempo. Ma ciò che interessa maggiormente al pubblico è un'altra notizia ancora, ovvero la data di uscita.

QUANDO, DOVE, COME In contemporanea alla diffusione del primo bozzetto di nuova Jeep Compass, bozza dalla quale maturare una prima grossolana idea dell'aspetto laterale (dna Jeep declinato in chiave più contemporanea), Stellantis comunica che in Italia e nel resto d'Europa il modello debutterà sul mercato nel 2025. Cioè un anno prima rispetto alle nostre previsioni del 2026-2027. World premiere entro la fine del 2024? Non da escludere. Confermata la produzione nello stabilimento di Melfi, come avviene oggi. In seguito, l'assemblaggio interesserà anche fabbriche Stellantis in Nord America. New Compass, si legge nella nota di accompagnamento alla fotografia, ''sarà disponibile in una varietà di opzioni di propulsione, dal completamente elettrico all’ibrido, fino al motore a combustione interna''. Più o meno come Peugeot 3008 e Opel Grandland, colleghe rispetto alle quali nuova Compass si distinguerà semmai per le tecnologie di trazione integrale. Stellantis parla anche di ''qualità a prezzi accessibili'' e proprio il listino prezzi sarà la variabile determinante affinché Compass resti sulla breccia. A risentirci al prossimo giro di Compass-news.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 07/10/2024