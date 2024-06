Nuova Jeep Compass (2026): se ti sforzi, già puoi immaginartela

La moltiplicazione dei ''piani'' e dei pesci. E un pesce grosso è indubbiamente quella Jeep che così tanto piace agli italiani, e che nel caso venisse soppressa, si scatenerebbe una rivolta popolare. Non succederà, Jeep Compass ha un futuro. Chiaramente, un futuro diverso rispetto al presente e al passato recente. Non che già si sappia molto, tuttavia per deduzione già possiamo immaginarcela. Un po' come abbiamo fatto i giorni scorsi per nuova Jeep Renegade. Pare che il gioco piaccia.

IN CATENA DI MONTAGGIO Durante l'Investor Day di metà giugno, Jeep ha annunciato piani per una nuova Renegade e anche per nuova Cherokee, ma questa non è che la punta dell'iceberg di un programma a più ampio spettro. Tra i progetti in cantiere, non manca infatti una nuova Jeep Compass, anzi nuovissima proprio. Arriverà tra il 2026 e il 2027, e mentre nuova Renegade traslocherà su pianale Smart Car, la piattaforma per modelli di piccola taglia del Gruppo Stellantis, nuova Compass sceglierà la piattaforma STLA Medium. Cioè quella inaugurata da nuova Peugeot 3008 e che prossimamente si nasconderà sotto il vestito di nuova Opel Grandland. Ciò significa che Compass siederà su una piattaforma nativa per veicoli elettrici, ciò altresì non significa necessariamente che Compass esisterà solo in edizione 100% elettrica. Sulla scorta dell'esperienza Peugeot 3008, salvo (improbabili) correzioni in corsa della rotta, la versione EV sarà affiancata dall’opzione di motori ibridi leggeri e ibridi plug-in. E meno male (ci sembra di udire dagli spalti). Mild hybrid e plug-in, ma di origine molto diversa rispetto alle motorizzazioni attuali.

Jeep, tempo di piani quinquennali. Che comprendono anche nuova Compass

JEEP RATED Dal punto di vista delle dimensioni, nuova Compass dovrebbe collocarsi a metà strada tra Peugeot 3008 e nuova Grandland, quindi attorno ai 4 metri e 60, quindi crescerà e di molto rispetto all'attuale, che misura 4 metri e 40. Maturerà uno stile più fuoristradistico e squadrato che non oggi (ci sarà anche un modello ''Trail Rated''?) e conserverà una disposizione degli interni rigorosamente a cinque posti (per i sette posti, Jeep propone altro). Tra i render che circolano in rete, quello pubblicato alcune settimane fa da Auto Express sembra a nostro avviso quello che al momento si avvicina di più al futuro modello di serie (vedi copertina). La caccia prosegue.

Gli interni di nuova Opel Grandland: nuova Compass prenderà ispirazione?

PRESTO SU QUESTI SCHERMI Aspettiamoci infine che nuova Compass adotti un aspetto completamente nuovo anche all'interno. Poiché Peugeot 3008 è per ora l'unico SUV Stellantis ad adottare il layout widescreen del cosiddetto i-Cockpit, è assai probabile che Compass mutui casomai il display widescreen da 16 pollici di prossima inaugurazione proprio su Opel Grandland (vedi foto sopra, per farti un'idea). Detto questo, siamo certi che l'effetto ''copia e incolla'' verrà scongiurato: Compass sarà ancora in grado di esprimere un feeling gusto Jeep grazie ai soliti “easter egg” (quelle sorpresine delle quali, per esempio, Avenger è piena zeppa) e a una scelta tra una gamma allestimenti di impronta robusta e off-road, ma anche orientati al lusso. Siamo consapevoli che non abbiamo scoperto la Luna, abbiamo solo piantato una bandierina: quando, un giorno, nuova Compass sarà un SUV fatto e finito (tempo un paio d'anni almeno), sarà divertente tornare a rileggere quanto scarabocchiavamo gli anni precedenti. Gli anni del ''caos primordiale'' del new deal Stellantis.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 20/06/2024