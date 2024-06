Nuova Jeep Renegade (2026), mi manda Grande Panda. Cosa già sappiamo

È il pavimento sopra il quale danza una intera nuova generazione di esordienti, è il carro sul quale salgono in tanti, nella convinzione sia il carro dei vincitori. È il pianale Smart Car, così economico e così flessibile. Prima a scoprirlo è stata nuova Citroen C3: seguirà Grande Panda e, successivamente, pure una grande protagonista del decennio d'oro Jeep. In vendita dal 2014, Jeep Renegade non lascia, anzi rilancia le proprie ambizioni. L'orizzonte è quello del 2026-2027, quindi ha tutto il tempo per studiare un ingresso da star. Forse, ne avete già letto o sentito parlare: è uno dei temi emersi dall'Investor Day Stellantis della scorsa settimana. Ricapitoliamo.

''LOW COST'' Durante l'incontro con gli investitori, il Ceo Jeep Antonio Filosa ha confermato come lo sviluppo di una Renegade tutta nuova sia a tutti gli effetti in corso. Che inoltre, esisterà (anche) in edizione 100% elettrica. E che la versione 100% elettrica costerà poco. Negli USA, meno di 25.000 dollari (l'equivalente di poco più di 23.000 euro al cambio attuale). Anche in Europa, dove verrà costruita, logico dedurre che avrà un prezzo basso, sebbene Filosa non fornisca cifre. Sembra in ogni caso di capire che sarà una cifra significativamente inferiore a quella di Jeep Avenger, che in Italia parte oggi da 39.400 euro.

Nuova Jeep Renegade EV: prezzo < 25.000 dollari

PANDA DOCET Sono proprio le anticipazioni sul suo prezzo, a farci sbilanciare e a dedurre che nuova Jeep Renegade (per la quale abbiamo rispolverato i render grafici del 2022 del designer Dejan Hristov) siederà su quella stessa piattaforma che consiste in una versione semplificata dell’architettura CMP ex PSA (dalla quale proviene anche il pianale STLA Small, pianta meccanica già di un'intera classe di modelli di piccola taglia del Gruppo Stellantis, ivi inclusa la stessa Jeep Avenger), per la quale è stato coniato il nome Smart Car, e che può già essere trovato sotto le nuove Citroen C3 e - a breve - sotto nuova Citroen C3 Aircross, Fiat Grande Panda e nuova Opel Frontera. Quindi: dimensioni maggiori di Avenger, come accade oggi, posizionamento tuttavia - a differenza di quanto accade oggi - più popolare di Avenger. Uno strano scambio di ruoli.

Jeep Renegade EV come se la immaginava nel 2022 l'artista Dejan Hristov

EV & MHEV Proprio come Grande Panda e compagnia, nuova Renegade esprimerà perciò l'immancabile propulsione full electric, ma anche motorizzazioni termiche, o elettrificate solo in minina parte. Se la tabella di marcia non subirà correzioni (ed è una tabella che spinge forte in direzione dell'elettrificazione, quindi mai dire mai), è assai probabile che il 3 cilindri 1.2 turbo benzina che troverà posto sotto il cofano di nuova Renegade riceverà la tecnologia mild hybrid 48 volt, piuttosto che declinarsi in formato termico puro. Se la EV costerà poco, la mild hybrid costerà ancora di meno. Starà sotto i 20.000 euro, ma sono ancora soltanto proiezioni, calma calma.

Jeep Renegade, ricambio generazionale nel 2026?

BYE BYE MELFI Il passaggio di consegne tra la Renegade attuale e la sua erede è dunque a calendario tra il 2026 e il 2027, quando verrà staccata la corrente alle linee di montaggio del sito di Melfi, per spostare la residenza in un altro stabilimento del Gruppo. Con ogni probabilità, uno stabilimento estero, e questa non è una buona notizia per l'industria made in Italy. Quale stabilimento, non si sa. D'altronde, manco Grande Panda ancora non si sa dove verrà prodotta. Le notizie, come sempre, ci raggiungeranno a spizzichi e bocconi. Quel che è certo, è che il brand Renegade è salvo. Restiamo connessi.

