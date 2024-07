Saudade per Jeep Renegade? Niente paura, il MY 2025 debutta in Brasile

Inediti allestimenti, una sola motorizzazione e tante novità sopra e sotto pelle per il best seller del gruppo Stellantis costruito a Goiana

La Jeep Renegade è stata un best seller del marchio a stelle e strisce, che gravita nell’orbita del gruppo Stellantis. Il SUV compatto ha convinto migliaia e migliaia di clienti per la sua versatilità e, perché no, quel look off-road che piace a tutti o quasi. Ma oggi è tempo di cambiare e Jeep ha presentato la nuova Renegade, questa volta partendo da un altro importante mercato come quello brasiliano. Si tratta di una gamma molto completa, che prevede sei allestimenti motorizzati con il quattro cilindri 1.3 litri turbo benzina con una potenza di 185 CV per 270 Nm di coppia massima, abbinato a un cambio automatico a sei rapporti. La nuova Renegade sarà costruita nello stabilimento di Goiana, inaugurato nel 2015 e dove si producono anche le Jeep Compass e Commander oltre alla Fiat Toro e che nelle scorse settimane ha raggiunto il traguardo di mezzo milione di unità costruite. Quindi, la nuova Renegade sarà lanciata in una versione base e poi Altitude, Longitude, Night Eagle, Sahara e Trailhawk a cui si aggiunge una serie a tiratura limitata Willys, in soli 500 esemplari. Analizziamo sinteticamente come è organizzata la nuova famiglia del SUV compatto.

Nuova Jeep Renegade: debutta il m.y. 2025 in Brasile

La versione d’attacco della nuova Jeep Renegade per il mercato brasiliano offre di serie sei airbag, nuove luci a Led anteriori e posteriori, e la modalità di guida Traction Control+ per affrontare i terreni più difficili. Fra i differenti pacchetti opzionali, uno dei più interessanti è il Tech Pack, che comprende la frenata automatica d’emergenza, il monitoraggio dell’attenzione del conducente, l’assistente al mantenimento di corsia, la telecamera posteriore, l’infotainment da 7” e la connettività Apple CarPlay e Android Auto wireless. La Renegade Altitude aggiunge cerchi di lega da 17”, tetto di colore nero e paraspruzzi, infotainment da 8,4” e condizionatore bizona.

Nuova Jeep Renegade: arriva in sei versioni più una Limited Edition

La versione Longitude aggiunge cerchi in lega da 18” verniciati, ricarica wireless per smartphone, sedili in pelle e sensori di parcheggio posteriori. La Night Eagle somma cerchi in lega da 18” con finiture nere, finiture calandra e loghi scuri, sistema Keyless per accesso e avviamento senza chiave, sensori crepuscolare e pioggia e monitoraggio dell’angolo cieco.

Nuova Jeep Renegade: l'abitacolo del SUV compatto

La Renegade Sahara ha finiture, badge e dettagli esclusivi, cerchi da 18” di disegno specifico, tetto panoramico, abbaglianti automatici, palette del cambio al volante e una colorazione dedicata solo a lei e chiamata Slash Gold. La versione Trail Hawk a quattro ruote motrici è equipaggiata con cerchi in lega da 17”, cambio automatico a nove rapporti, assetto rialzato, differenziale autobloccante a controllo elettronico, modalità di guida specifiche per l’off-road (Auto, Snow, Sand, Mud e Rock), Hill Descent Control e sedili di pelle.

Nuova Jeep Renegade: la versione con trazione integrale non teme l'off road

Il nome Willys richiama quello del modello originale degli anni Quaranta, ed è realizzata sulla base della Trailhawk, ma è definita dagli sticker esclusivi ispirati proprio ai modelli originali, una sfumatura della carrozzeria verde speciale, il tetto panoramico, la scritta Willys sugli schienali dei sedili e i battitacco con il logo. Infine, ci sono gomme specifiche con tassellatura più profonda montate su cerchi da 17”.

Nuova Jeep Renegade: la versione Sahara in colore esclusivo Slash Gold

COLORI E PREZZI… BRASILIANI Per tutte i colori disponibili sono Polar White, Granite Crystal, Jazz Blue, Carbon Black e Sting Gray, a cui si aggiungono lo Slash Gold (solo per la Sahara) e il Recon Green (solo per la Willys). Il listino parte da 115.990 real brasiliani, corrispondenti a circa 19.000 euro, e arriva a 179.990 real (poco più di 29.000 euro) per la versione a tiratura limitata Willys.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 29/07/2024