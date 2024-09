Jeep Wrangler e Grand Cherokee stop negli USA, ma c'è un motivo e Stellantis lo spiega

La notizia è di quelle da prendere nel giusto modo e va letta in maniera corretta. Tuttavia, non può che suscitare interesse il fatto che la scorsa settimana Jeep ha messo in pausa la produzione negli Stati Uniti di due dei suoi modelli più iconici e cioè la Wrangler e la Grand Cherokee, senza tuttavia fornire una motivazione specifica per tale decisione. Le informazioni trapelate sul web hanno rivelato all'inizio di questa settimana che c’è stato un breve periodo di inattività per questi popolari modelli Jeep in due stabilimenti di assemblaggio a Detroit, dove è costruita la Grand Cherokee e una fabbrica a Toledo, Ohio, che ha in carico la produzione della Wrangler. I manager di Stellantis hanno confermato la mossa, dichiarando che la produzione dei due modelli sarebbe ripresa giovedì 5 settembre.

Stellantis: breve pausa nella produzione di due modelli negli USA, qui la Grand CherokeeUN BREVE STOP NECESSARIO Tuttavia, lo stesso Wall Street Journal afferma che non è chiaro quanti giorni la produzione sia rimasta inattiva. Inoltre, ''Stellantis continua a intraprendere le azioni fondamentali per migliorare le operazioni nel mercato statunitense'', ha dichiarato un portavoce dell'azienda. ''Il costruttore continuerà a monitorare la situazione per valutare se siano necessarie ulteriori azioni''. Stellantis ha descritto la pausa come semplici ''aggiustamenti della produzione'', ma potrebbe esserci di più. La mossa sembra essere correlata all'incremento dei livelli di stock dei due fuoristrada negli Stati Uniti. In sostanza, ci sarebbero molti esemplari ancora in attesa di essere venduti. All'inizio di giugno, è stato rivelato che Jeep e Ram avevano almeno il doppio della media di scorte che equivaleva a 76 giorni. Anche altri marchi Stellantis sono un po’ in affanno a causa dei magazzini pieni al di sopra della media, tra cui Alfa Romeo, Chrysler e Dodge. Le cose non andavano molto meglio all'inizio di agosto, con Jeep e Dodge che avevano entrambe una scorta di veicoli per oltre quattro mesi rispetto alla media del settore di 68 giorni.

Stellantis: la catena di montaggio della Wrangler a Toledo, Ohio, USALA FLESSIONE NEGLI STATI UNITI Rivenditori e analisti attribuiscono l'aumento delle scorte dell'azienda ai prezzi elevati e alle poche promozioni rispetto alla concorrenza. Di fatto, questa notizia non dovrebbe impattare sul mercato europeo, dove Wrangler e Grand Cherokee fanno parte di nicchie piuttosto ristrette; tuttavia, le vendite complessive sono calate del 21% negli Stati Uniti nella prima metà di quest'anno, nonostante un piccolo aumento generale nel settore. E la quota di mercato totale è scesa di conseguenza del 2%.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 06/09/2024