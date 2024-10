Jeep Renegade e Jeep Compass: cos'ha di speciale il nuovo allestimento North Star

Per Jeep Renegade e Jeep Compass arriva la serie speciale North Star. Ecco che cosa la caratterizza: prezzi, dotazioni, stile

Stellantis lancia la nuova serie speciale North Star di Jeep Renegade e Jeep Compass, un'edizione commemorativa per segnare il raggiungimento di un milione di unità di Renegade e Compass vendute in Europa entro la fine del 2024 - la maggior parte delle quali prodotte in Italia presso lo stabilimento di Melfi.

Jeep Compass North Star, 3/4 anteriore

L'edizione speciale North Star si posiziona tra il livello di allestimento Altitude, noto per il suo carattere semplice e funzionale, e il Summit dalle finiture e dagli equipaggiamenti di livello premium. La carrozzeria ha un'esclusiva verniciatura bicolore, con dettagli neri che mettono in risalto il verde scuro metallizzato della tinta Technogreen: ripresa anche all'interno dell'abitacolo dalle finiture della plancia e dalle cuciture a contrasto della selleria.

Jeep Renegade North Star, l'interno

All'interno, i sedili sono realizzati con un materiale innovativo, che garantisce una durata fino a tre volte superiore rispetto al tessuto standard utilizzato nell'allestimento Altitude. La Compass propone opzioni sia in tessuto sia in vinile, mentre la Renegade adotta interni in tessuto resistente e di lunga durata.

Jeep Compass North Star, il tetto panoramico

Tra le dotazioni caratteristiche dell'allestimento, il grande tetto panoramico apribile è di serie, come i sensori di parcheggio anteriori e posteriori insieme con il sistema di assistenza al parcheggio parallelo e perpendicolare. Di serie anche le barre sul tetto e i fendinebbia a LED, con cerchi neri da 18'' su Compass e da 17'' su Renegade. Entrambi i modelli di questa edizione speciale sono esclusivamente dotati di motorizzazioni (mild) Hybrid 48V e 4xe plug-in hybrid. I prezzi della Renegade partono da 35.600 euro e quelli della Compass da 41.350 euro. Ordini al via dal 10 ottobre 2024.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 08/10/2024