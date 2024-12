Jeep Avenger Full-Electric, vuoi vedere che la EV conviene? Esempio

Se è il SUV più venduto in Italia, una ragione c’è. Anzi, tre. Come le forme di propulsione (tre, oppure quattro, a seconda dei punti di vista) nelle quali si declina Jeep Avenger, la Jeep della svolta. Per la prima volta, ecco una Jeep a misura di città, ma che conserva sia l’immagine, sia le caratteristiche tipiche di ogni modello del marchio. Caratteristiche di stampo tecnologico, così come in chiave dinamica: sì, con Avenger vai sereno anche in off-road. Per la prima volta, soprattutto, una Jeep a trazione elettrica. Quindi una Jeep solo per pochi? Beh, non proprio, a ben guardare. Ma andiamo con ordine.



Jeep Avenger Full-Electric, e-SUV che conviene

Avenger è il SUV numero uno innanzitutto grazie al suo design. Molto sensuale e molto Jeep, quindi anche funzionale e protettivo a 360°. Per ridurre i danni causati dagli impatti a bassa velocità (metti qualche scampagnata in fuoristrada), Avenger è dotata di fari protetti, piastre sottoscocca e rivestimenti in plastica che circondano la carrozzeria e rialzano le aree in cui è più probabile che si verifichino danni. In particolare, le nuove piastre sui paraurti anteriori e posteriori sono stampate in un materiale polimerico colorato in massa: in questo modo, in caso di graffi, non perdono vernice e il danno risulta invisibile.

FORMA FUNZIONE Avenger seduce grazie a dimensioni esterne a prova di traffico cittadino: con i suoi 4,08 metri di lunghezza, Avenger è la Jeep più compatta di sempre. Compatta fuori, spaziosa e versatile dentro: a bordo, cinque adulti trovano posto comodamente, mentre per gli oggetti di tutti i giorni sono ricavati 34 litri di spazio, l’equivalente di un bagaglio a mano. Il bagagliaio è a sua volta estremamente versatile, con 380 litri di volume nella versione a benzina e 355 litri in quella elettrica. Quel che è meglio, una larghezza del portellone di oltre un metro.

Fino a 380 litri di capacità di carico

HI-TECH SUV Avenger rapisce grazie alle tecnologie avanzate: cioè una serie completa di funzioni ADAS (che sulla versione elettrica esprimono un programma di guida assistita di livello 2) e un’esperienza di bordo completamente digitale e connessa, grazie alla combinazione di display infotainment e quadro strumenti digitale entrambi da 10,25 pollici, per una superficie digitale totale di 20,5 pollici. E arriviamo al dunque.

Avenger, interni hi-tech

MULTI-ENERGIA Avenger conquista perché è personalizzabile anche di motore. È la prima Jeep elettrica, ma puoi acquistarla a piacimento anche in configurazioni più tradizionali (ma pur sempre ultra-moderne). C’è la classica edizione termica, quella equipaggiata di motore a benzina sovralimentato: per Avenger 1.2 Turbo, una potenza di 100 CV. Per avvicinarsi al mondo dell’elettrico a piccoli passi, ecco l’edizione mild hybrid 48 volt: Avenger e-Hybrid 100 CV aggiunge al 3 cilindri benzina da 1,2 litri un sistema mild hybrid 48V (o MHEV) dalle squisite proprietà di marcia occasionale in full electric (per brevi tratti e a basse velocità) che ne fanno una soluzione paragonabile a un sistema full hybrid. Da autunno 2024, offerta mild hybrid 48 volt raddoppiata (ecco perché si può parlare di quattro motori in tutto): Avenger 4xe è una Avenger che al 1.2 mild hybrid aggiunge un motore elettrico da 29 CV al retrotreno, acquista la trazione integrale e un “quid” di potenza extra, per un totale di 136 CV. Per finire con Avenger Full-Electric, l’elettrica “pura”: motore elettrico anteriore da 156 CV, batterie a ioni di litio da 51 kWh netti di energia. Hai l’imbarazzo della scelta, insomma. E quale Avenger sceglie, il pubblico?

Avenger 4xe, ibrida al quadrato

Detto del successo clamoroso registrato da Avenger a livello internazionale, con 120 mila unità vendute in tutta Europa dal 2023 (delle quali la metà, 60 mila, in Italia), il mix commerciale ha sin qui assegnato la preferenza assoluta alla motorizzazione benzina, col 62% di quota mercato. A seguire, la versione e-Hybrid (30%) e la versione EV (8%). A novembre 2024, gli ordini vedono tuttavia la quota di Avenger e-Hybrid crescere sino a pareggiare il peso del motore a benzina: 46% per entrambi, con prospettive di “sorpasso”. L’e-Hybrid piace: per stile di guida e per consumi medi bassi (meno di 5,0 l/100 km nel ciclo combinato). Stabile lo share della variante EV (8%). D’altra parte, l’auto elettrica attraversa ancora una fase di “sperimentazione” culturale. La resistenza verso Avenger EV si addolcisce, tuttavia, una volta letta qualche cifra e fatto qualche calcolo.

LONG RANGE, FAST CHARGE La batteria da 51 kWh garantisce innanzitutto ad Avenger Full-Electric un’autonomia fino a 400 km nel ciclo combinato WLTP e fino a 600 km nel ciclo WLTP in città. Per la maggior parte degli utenti, cioè per tutti coloro che percorrono all’incirca 30 km su base quotidiana (la distanza media giornaliera percorsa dai clienti europei), ciò significa dover mettere Avenger sotto carica solo di tanto in tanto. E a proposito di ricarica: utilizzando un cavo Mode 4 da 100 kW in corrente continua collegato a una stazione di ricarica pubblica veloce, per recuperare quegli stessi 30 km sono sufficienti 3 minuti. Se ci pensiamo, è giusto il tempo di un caffè. D’accordo, e i costi?

Avenger EV ricarica in DC fino a 100 kW

DUE CALCOLI Incrociamo il dato sul consumo medio dichiarato di Jeep Avenger EV, che ammonta a circa 16 kWh/100 km (con un kWh di energia, si percorrono quindi circa 6,3 km), col costo medio dell’energia elettrica a uso domestico, oggi di circa 0,25 €/kWh. Ne risulta, da ricarica domestica, un costo chilometrico di 0,03 €/km, o 3 €/100 km circa. Caricando invece a una colonnina di ricarica rapida, ponendo quindi un prezzo dell’energia di circa 0,70 €/kW, il costo unitario cresce a 0,11 €/km, o 11 €/100 km circa. Confrontiamo ora queste cifre con il costo chilometrico di Avenger e-Hybrid (consumo dichiarato di 5,0 l/100 km): con un prezzo della benzina di 1,75 €/litro, calcolatrice alla mano otteniamo un valore di 0,08 €/km, o 8 €/100 km circa. Morale: purché ricaricando a casa, il costo di esercizio di Avenger EV è nettamente inferiore.

''Libertà di scelta'' è anche il motto Jeep

Se è vero che Avenger EV non è per tutti, è vero anche che, per un determinato profilo di utenti (possibilità di ricarica domestica, impiego prevalentemente cittadino), il “baby SUV” a batteria di Jeep si rivela in realtà una scelta sostenibile non solo in chiave ecologica, ma anche sotto il profilo economico. E in fondo, per comprendere in prima persona se la Avenger a batterie è la Avenger che fa al caso proprio, si può sempre scegliere di optare per il finanziamento Stellantis Financial Services da 35 rate di 149 euro al mese dopo anticipo variabile (a seconda della versione prescelta) e, dopo 3 anni, scegliere se tenere l'auto, oppure sostituirla o restituirla. Senza contare che, con finanziamento Stellantis, si ottengono uno sconto di 5.000 euro sul prezzo di listino e la wallbox in omaggio.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 06/12/2024