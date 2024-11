Jeep Wrangler 4xe Willys '41, la nuova serie speciale ispirata alla capostipite

Un ''tributo all'originale Jeep SUV testata in battaglia'', questo vuole essere la nuova edizione speciale Jeep Wrangler 4xe Willys '41 che vedete nelle foto, un SUV moderno che fa riferimento al concept Jeep '41 presentato durante l'Easter Jeep Safari del 2022 e intende ''celebrare il nostro passato che ci ispira, mentre continuiamo a spingere i confini della capacità e dell'innovazione'', dice Jeep. A distinguerla dalla Willys contemporanea provvedono la livrea e una serie di dotazioni ad hoc, che ne fanno quasi un'auto da collezione.

Jeep Wrangler 4xe Willys '41, i paraurti sono in acciaio

Il verde oliva della verniciatura richiama l'esercito e la Jeep Willys MB del 1941, quel fuoristrada spartanissimo ma efficacissimo che ha dimostrato il suo valore sui campi di battaglia di tutto il mondo. Lo stesso colore copre anche i cerchi in alluminio da 17 pollici, che calzano pneumatici all-terrain da 33 pollici, mentre i paraurti anteriore e posteriore sono in acciaio. Sui lati del cofano del veicolo, scritte ispirate a quelle del modello originale recitano WILLYS / 4XE replicando il design delle decalcomanie degli anni '40. Gli interni prevedono sedili rivestiti in tessuto Heritage Tan, un inserto in tessuto verde oliva nella plancia e una medaglietta celebrativa specifica sulla sommità della leva del cambio.

Jeep Wrangler 4xe Willys '41, i sedili in tessuto Heritage Tan

Dal punto di vista meccanico, il SUV non è diverso dalla versione standard 4xe. Il suo propulsore plug-in hybrid abbina un motore turbo a benzina da 2.0 litri con due motori elettrici e un pacco batterie, ricaricabile dalle prese di corrente, che consente un'autonomia di 34 km in modalità elettrica. La Wrangler è poi equipaggiata di serie con un differenziale posteriore bloccabile per migliorare la trazione. Il prezzo, per gli USA è fissato in 59.930 dollari, pari a circa 56.600 euro. Non si sa, però, se Jeep deciderà di importare la Wrangler 4xe Willys '41 anche in Italia. Quello che si sa è che il nuovo SUV in edizione speciale - non si parla di serie limitata - arriverà dai concessionari americani entro la fine di quest'anno e si potrà scegliere tra varie opzioni per il tetto, tra cui un hard-top in tinta con il resto della carrozzeria in alternativa al tetto apribile in tessuto Sky One-Touch Powertop o a un'altra opzione esclusiva per questo modello, i cui dettagli non sono ancora stati rivelati. Staremo a vedere...

Pubblicato da Emanuele Colombo, 19/11/2024