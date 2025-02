Jeep Compass MY25: in attesa del nuovo modello, la promo è pazzesca

Compass di nuova generazione da fine 2025. Intanto, perché non buttare un occhio al super sconto? Scopri su quale versione

Dalla rassegna stampa di febbraio emerge che nuova Jeep Compass è ormai dietro l'angolo. Beh, quasi.

Le coordinate spazio-tempo sono Melfi e ultimo spicchio di 2025, o prima parte del 2026. Sarà da allora, che nello stabilimento del Mezzogiorno Jeep darà corrente alle linee di montaggio del nuovo modello.

E a proposito di Compass e di energia elettrica. Non è che per caso, ultimamamente, hai visitato il sito web del marchio Jeep?

Perché la promozione in corso su Jeep Compass MY25 è di quelle da rileggere tre volte, prima di esser certi di aver letto giusto.

Jeep Compass 4xe, l'identikit

Jeep Compass Plug-in Hybrid, una promo invitante

L'offerta è dedicata a Jeep Compass 4xe, ovvero la versione con tecnologia ibrida plug-in e trazione integrale di tipo elettrificato. Un ripassino:

motore 4 cilindri turbo benzina da 1,3 litri;

motore elettrico posteriore;

cambio automatico a 6 rapporti;

trazione integrale elettrica (eAWD);

190/239 CV di potenza di sistema;

autonomia EV di 47 km.



Compass 4xe, la Compass ''alla spina''

D'accordo, le proprietà elettriche di Jeep Compass ''alla spina'' iniziano a mostrare i segni del tempo, con la percorrenza a motore termico spento che è inferiore ai sistemi plug-in hybrid in dotazione a SUV di successiva release.

Dall'introduzione di Avenger in avanti, dopo che inoltre la motorizzazione Diesel è uscita di scena nel 2024, le vendite di Jeep Compass sono calate.

Ma è proprio per tutte queste cose insieme, che l'odierna Compass PHEV è in promo a una cifra da non credere.

Compass 4xe in super promo

Jeep Compass 4xe parte da 50.100 euro. Di listino

Jeep Compass 4xe Altitude, l'allestimento base, costa di listino 50.100 euro.

Fino al 28 febbraio salvo proroghe, e solo su esemplari in pronta consegna, Jeep applica uno sconto di 11.700 euro, portando così la cifra a quota 38.400 euro.

Schematizziamo, per fissare meglio i concetti fondamentali.

Jeep Compass 1.3 T4 Plug-in Hybrid 4xe 190 CV Altitude Prezzo di listino 50.100 € Prezzo promozionale 38.400 € Sconto (€) 11.700 € Sconto (%) 23% Valido fino al 28 febbraio 2025 Limitazioni Pronta consegna

Jeep Compass Altitude

Jeep Compass 4xe Altitude (foto: jeep-official.it)

Riepiloghiamo, per completezza, anche i principali equipaggiamenti di serie dell'allestimento base.

Esterni

Cerchi in lega da 17'' con pneumatici M+S

Calotta specchi gloss black

Maniglie in tinta carrozzeria



Interni

Cavo di ricarica pubblica Mode 3

Clima automatico

Passive entry con keyless- go

Cluster TFT da 10,25'' a colori

Impianto audio con 6 altoparlanti

Media hub USB A-C type

Radio uconnect da 10,1''

Servizi Connessi JEEP 10 anni di Connect ONE & 6 mesi di Connect PLUS

Sistema vivavoce Bluetooth con comandi al volante

Uconnect box



Jeep Compass Altitude, gli interni (foto: jeep-official.it)

Sicurezza

Retrocamera park view

Hill descend control

Selec-terrain system con modalità ''Rock''

Active lane mansagement system

Active speed limiting device

Adaptive cruise control

Controllo elettronico della stabilità

Drowsy driver detection

Full speed forward collision warn plus

Hill start assist hsa - sistema di ausilio alla partenza in salita

Intelligent speed assist

Sistema di frenata d'emergenza

Traffic sign recognition



Su Compass 4xe, sconto di 11.700 euro (foto: jeep-official.it)

In conclusione

L'attuale Jeep Compass è a fine carriera e paga sia un design, sia specifiche tecniche, non di ultimo grido.

Tuttavia, se si è a caccia di un SUV di medie dimensioni di aspetto robusto, spazioso all'interno, inoltre equipaggiato di una motorizzazione come il 4 cilindri 1,3 litri PHEV che - a seconda delle proprie abitudini di guida - restituisce economie di esercizio molto vantaggiose, Jeep Compass 4xe può coincidere con la formula vincente.

Non è noto quanto durerà l'offerta: se si è interessati, conviene affrettarsi.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 13/02/2025