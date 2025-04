Fiat 600 e Grande Panda Business, le "professioniste" si noleggiano

Fare business al volante di Fiat Grande Panda o Fiat 600. Viaggi di lavoro in (mega) citycar o in city SUV? Why not.

Business è proprio il nome del nuovo allestimento che completa la gamma sia di Fiat Grande Panda Hybrid, sia Fiat 600 Hybrid.

Fiat 600 Hybrid ora è anche Business

Pensati per professionisti e aziende, ambedue i modelli sono accomunati da due peculiarità:

una gamma di dotazioni specifiche adatte alla clientela professionale;

una soluzione di noleggio a lungo termine particolarmente vantaggiosa.

Passiamole in rassegna entrambe, una alla volta.

FIAT GRANDE PANDA HYBRID BUSINESS

Grande Panda Business è disponibile solo in accoppiamento alla motorizzazione 1.2 mild hybrid 48 volt 110 CV, quindi anche al cambio automatico doppia frizione a 6 rapporti.

Fiat Grande Panda Business: solo in configurazione ibrida

L'allestimento

Nasce dalla versione Icon, integrando ulteriori contenuti per offrire più connettività e comfort. Di serie:

fari LED PXL

schermo da 10,25” con navigazione integrata

caricabatterie wireless per smartphone

climatizzatore automatico

sensori di parcheggio anteriori e posteriori con telecamera

tergicristalli automatici con sensore pioggia

1 porta USB-C anteriore

2 porte USB-C posteriori



Fiat Grande Panda: l'abitacolo

Il modello può essere ulteriormente arricchito con il Pack Style ed è disponibile con tutti i colori in gamma.

Il prezzo e la promo noleggio

Il listino prezzi chiavi in mano di Fiat Grande Panda Business parte da 21.650 euro.

Fiat propone una formula di noleggio a lungo termine alle seguenti condizioni:

anticipo 6.899 euro

48 canoni mensili da 129 euro

40.000 km inclusi



Le cifre sopra riportate sono da intendersi IVA esclusa.

Fiat Grande Panda Business a noleggio da 129 euro al mese

FIAT 600 HYBRID BUSINESS

In edizione Business, anche l'urban SUV del Lingotto si declina esclusivamente in formato 1.2 Hybrid 110 CV, quindi non in configurazione elettrica. Per intenderci: quella del video sotto.

Equipaggiamento di serie

Nasce essenzialmente sull'allestimento di partenza, con l'aggiunta del Pack Comfort:

avviamento Keyless Go

navigatore integrato

doppia presa USB

climatizzatore automatico

sensori di parcheggio a 8 vie con telecamera

caricabatterie wireless per smartphone

bracciolo centrale con vano portaoggetti

sistema audio con sei altoparlanti



Fiat 600 Business: navigatore integrato

Grazie alla presenza di un cargo box e del Tunnel Pad Cover, lo spazio a bordo è ottimizzato per garantire la massima efficienza anche per chi utilizza la vettura per spostamenti di lavoro.

600 Hybrid Business può infine essere ulteriormente personalizzata con il Pack Style e può vestire tutte le livree disponibili per il modello 600.

Il prezzo e il canone noleggio

Il listino prezzi chiavi in mano di Fiat 600 Business parte da 27.200 euro.

Fiat 600 Hybrid Business è meglio a noleggio

Il noleggio a lungo termine confezionato da Leasys Italia esprime le seguenti cifre:

anticipo 8.199 euro

48 canoni mensili da 129 euro

40.000 km inclusi



Anche in questo caso, cifre da considerarsi IVA esclusa.

Visto che siamo in argomento: ti è già capitata sottomano la nostra guida al noleggio a lungo termine?

Pubblicato da Lorenzo Centenari , 14/04/2025