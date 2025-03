Non solo promo: Fiat 600 Hybrid, perché visitare la concessionaria nel weekend

Che Fiat 600 Hybrid fosse in promozione, già lo si sapeva. Ma c'è anche un'altra ragione, per passare da uno showroom Fiat nel corso del weekend.

Sabato 15 e domenica 16 marzo, nelle concessionarie Fiat di tutta Italia, va in scena il più classico dei porte aperte. Gamma Fiat in promozione, test drive a disposizione, più un servizio ad hoc per chi vuole cambiare auto e, più in particolare, vuole un'auto col cambio automatico. Tipo 600 Hybrid.

Fiat 600 Hybrid

A SCUOLA DI CAMBIO AUTOMATICO

Sappiamo ormai tutti a memoria (se non lo sai, vatti a rileggere una delle nostre prove) che Fiat 600 Hybrid associa un motore 3 cilindri 1,2 litri da 100 CV a una batteria da 48V e a una trasmissione automatica elettrificata a doppia frizione a sei rapporti, fattore chiave di una guida fluida ed efficiente, non meno del motore ibrido stesso.

Fiat 600 Hybrid, cambio automatico doppia frizione a 6 rapporti

Per far scoprire a tutti i vantaggi della innovativa ed efficiente trasmissione Easy Drive che di serie equipaggia Fiat 600, sabato 15 marzo debutta nelle concessionarie Fiat la prima esclusiva “Scuola Guida di Cambio Automatico”, con il supporto di istruttori qualificati delle autoscuole UNASCA, l’Associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle categorie delle Autoscuole.

Il cambio Easy Drive di Fiat 600

Prodotto a Mirafiori, EasyDrive include un motore elettrico da 21 kW, un inverter e un’unità di trasmissione compatta. Il sistema riduce il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ fino al 15%, grazie anche al Ciclo Miller.

Efficienza, ma anche prestazioni dignitose: Fiat 600 Hybrid accelera da 0 a 100 km/h in 10,5 secondi, garantendo reattività e riducendo il turbo-lag.

Gli italiani e il cambio automatico

Tutti questi concreti vantaggi concreti, tuttavia, non sono pienamente apprezzabili senza un’adeguata conoscenza della guida con il cambio automatico.

Cioè di uno stile di guida il quale, sebbene stia riscontrando una crescente popolarità, vede ancora una parte significativa di automobilisti che non ha ancora avuto modo di assaporarlo, o che ancora nutre preconcetti verso questa tecnologia.

Fiat 600 Hybrid ha anche i paddle al volante

Ecco perché Fiat mette a disposizione del pubblico una scuola guida altamente specializzata, promuovendo così anche un'iniziativa coerente con il proprio ruolo di responsabilità sociale.

Se vuoi presentarti in concessionaria preparato, leggi prima la nostra guida pratica al cambio automatico.

LA PROMO SU FIAT 600 HYBRID DI MARZO 2025

Fiat 600 Hybrid, finanziamento ad anticipo zero

Una volta familiarizzato col cambio automatico, si può passare al tavolo delle trattative. Fiat 600 Hybrid a marzo 2025 è in promo a 19.950 euro anziché 25.200 euro, con finanziamento ad anticipo zero.

Visita il sito web ufficiale Fiat per saperne di più.

Oppure, guarda la tabella qui sotto.

La promo in dettaglio

Fiat 600 Hybrid, motore ibrido soft a 48 volt

Fiat 600 1.2 Hybrid Prezzo di listino 25.200 euro Prezzo promozionale 19.950 euro Sconto (euro) 5.250 euro Sconto (%) 20,8% Anticipo 0 euro Rata 259,00 euro Durata 36 mesi TAN (fisso) 8,75% TAEG 10,97% Rata finale residua / VFG 16.753 euro Permuta/rottamazione obbligatoria Scadenza promozione 31 marzo 2025

