Anticipo zero, la formula magica. Le migliori offerte di fine 2023

Quella rata mensile a sole due cifre ha attirato la tua attenzione. A rata piccola, talvolta, corrisponde tuttavia anche una ''caparra'' di importo elevato e/o una maxirata altrettanto onerosa al termine del piano di rimborso. La formula ''zero anticipo'', al contrario, comporta solitamente una rata un po' più elevata, ma solleva l'automobilista dallo sforzo di privarsi, ancora prima del piano di ammortamento, di una cifra di qualche migliaio di euro. Cifra che l'utente, per varie ragioni, non sempre è disposto a spendere in unica soluzione. Ecco perché ''anticipo zero'' è un'espressione che, sfogliando le offerte del mese, leggi o ascolti sempre con favore. Nel panorama di fine 2023, esplicite proposte di finanziamento, ma anche leasing o noleggio a lungo termine, che escludano del tutto un anticipo, in realtà non fioccano (spesso, un anticipo anche minimo viene comunque richiesto). L'ultima iniziativa in ordine di tempo è a firma Dacia, con una proposta cosiddetta di ''leasing sociale''. Il caso Dacia ha quindi solleticato la nostra curiosità: dopo aver passato al setaccio la sezione ''promozioni del momento'' dei brand di maggiore diffusione, ecco le più interessanti proposte ''no advance'' che abbiamo individuato per dicembre 2023 - gennaio 2024. Quelle rivolte ai clienti privati, e illustrate nel modo più sintetico e schematico possibile. Tutte le cifre riportate si intendono IVA inclusa.

Citroen C4

Citroen C4 1.2 PureTech Plus a noleggio lungo termine Leasys Miles da 438 euro al mese per 36 mesi, anticipo zero.

Dacia Sandero Streetway

Dacia Sandero Streetway 1.0 TCe 90 CV Expression in leasing da 148 euro al mese per 48 mesi, anticipo zero, valore di riscatto 8.755 euro.

NOTA BENE Il programma di Mobilità Inclusiva Dacia prevede le seguenti principali condizioni di eleggibilità: reddito fino a 15.000 euro annui, condizione di impiego (anche temporanea), residenza o domicilio in una delle 4 città pilota identificate per lanciare il programma (Milano, Bologna, Roma, Napoli). Nel corso del 2024, il programma verrà esteso a tutto il territorio italiano.



Nuova Dr 3.0

DR 1.0 EV con finanziamento da 339 euro per 60 mesi, anticipo zero.

DS 7 E-Tense

DS 7 E-Tense Bastille Business a noleggio lungo termine Leasys Miles da 633 euro al mese per 36 mesi, anticipo zero.

Nuova Fiat 600 Hybrid

Fiat Panda Hybrid da 11.500 euro anziché 15.500 euro con finanziamento e rottamazione. Anticipo zero, 59 rate da 165 euro, rata finale 6.939 euro.

da 11.500 euro anziché 15.500 euro con e rottamazione. Anticipo zero, 59 rate da 165 euro, rata finale 6.939 euro. Fiat 500 Hybrid da 13.700 euro anziché 17.700 euro o 221 euro al mese per 59 mesi con finanziamento o rottamazione. Anticipo zero, rata finale 6.170 euro.

da 13.700 euro anziché 17.700 euro o 221 euro al mese per 59 mesi con o rottamazione. Anticipo zero, rata finale 6.170 euro. Fiat 500e in leasing da 199 euro al mese per 36 mesi, anticipo zero, valore di riscatto 18.388 euro.

in da 199 euro al mese per 36 mesi, anticipo zero, valore di riscatto 18.388 euro. Fiat 600 Hybrid da 19.950 euro anziché 21.950 euro con finanziamento e rottamazione. Anticipo zero, 59 rate da 275 euro, rata finale 11.881 euro.

da 19.950 euro anziché 21.950 euro con e rottamazione. Anticipo zero, 59 rate da 275 euro, rata finale 11.881 euro. Fiat Tipo 5p Hybrid da 22.400 anziché 26.900 euro con finanziamento e rottamazione. 353 euro al mese per 59 mesi, anticipo zero, rata finale 9.883 euro.

Ford Puma

Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV Titanium a 22.900 euro con finanziamento Idea Ford, anticipo zero, 36 rate da 287 euro al mese, rata finale 14.661 euro.

Jeep Avenger

Jeep Avenger 1.2 Longitude a noleggio lungo termine Leasys Miles da 414 euro al mese per 36 mesi, anticipo zero.

1.2 Longitude a Leasys Miles da 414 euro al mese per 36 mesi, anticipo zero. Jeep Renegade 1.3 Plug-in Hybrid Limited a noleggio lungo termine Easy Way da 628 euro al mese per 48 mesi, anticipo zero.

Lancia Ypsilon MY24

Lancia Ypsilon 1.2 FireFly Hybrid Gold a noleggio lungo termine Leasys Miles da 255 euro al mese per 48 mesi, anticipo zero.

Opel Corsa MY24

Opel Corsa 1.2 75 cv a noleggio lungo termine Easy Way da 348 euro al mese per 36 mesi, anticipo zero.

1.2 75 cv a Easy Way da 348 euro al mese per 36 mesi, anticipo zero. Opel Mokka 1.2 T Edition a noleggio lungo termine Leasys Miles da 414 euro al mese per 36 mesi, anticipo zero.

Peugeot e-208 MY24

Peugeot 208 1.2 PureTech Active a noleggio lungo termine Leasys Miles da 340 euro al mese per 36 mesi, anticipo zero.

1.2 PureTech Active a Leasys Miles da 340 euro al mese per 36 mesi, anticipo zero. Peugeot e-208 eActive a noleggio lungo termine Easy Way da 604 euro al mese per 48 mesi, anticipo zero.

eActive a Easy Way da 604 euro al mese per 48 mesi, anticipo zero. Peugeot 408 1.2 PureTech a noleggio lungo termine Leasys Miles da 487 euro al mese per 36 mesi, anticipo zero.

Skoda Fabia

Skoda Fabia 1.0 MPi Ambition con finanziamento da 189 euro per 36 mesi, anticipo zero, rata finale 11.234 euro.

Volkswagen ID.3

Volkswagen ID.3 Pro Performance 58 kWh 204CV con noleggio lungo termine ID.eal da 449 euro al mese per 24 mesi, anticipo zero.

Pro Performance 58 kWh 204CV con ID.eal da 449 euro al mese per 24 mesi, anticipo zero. Volkswagen ID.4 Pro Performance 77 kWh 204CV con noleggio lungo termine ID.eal da 589 euro al mese per 24 mesi, anticipo zero.

Pro Performance 77 kWh 204CV con ID.eal da 589 euro al mese per 24 mesi, anticipo zero. Volkswagen ID.5 Pro Performance 77 kWh 204CV con noleggio lungo termine ID.eal da 659 euro al mese per 24 mesi, anticipo zero.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 22/12/2023