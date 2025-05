Ecco perché acquistare Hyundai Tucson a maggio conviene

Finanziamento ad anticipo zero ed interessi zero su tutta la gamma. Una simulazione su Tucson Full Hybrid in allestimento XTech

Se a Hyundai Tucson stai facendo più di un pensierino, ti farà piacere apprendere che pure Hyundai Tucson sta pensando a te e a come venirti incontro.

Tucson, nel mese di maggio, è più accessibile. Per due ragioni:

anticipo zero

interessi zero



Hyundai Tucson, a maggio con anticipo zero

E se ti stai chiedendo se il finanziamento Hyundai Plus a zero anticipo e zero interessi è valido su tutte le versioni, la risposta è Sì, tutte le motorizzazioni:

Hybrid 48V (benzina e Diesel)

Full Hybrid

Plug-in Hybrid



Il finanziamento in cifre

Decliniamo la promozione su un modello specifico.

Supponiamo tu sottoscriva un finanziamento Hyundai Plus con la speciale operazione “Anticipo 0. Interessi 0” su un esemplare del SUV coreano in versione Full Hybrid 1.6 T-GDI HEV da215 CV con il completo allestimento XTech.

Hyundai Tucson XTech, gli interni

Dai calcoli, esce un piano da 366 euro al mese per 36 mesi, con 45.000 chilometri inclusi e un Valore Futuro Garantito di 22.350 euro.

Al termine del contratto di finanziamento, potrai scegliere se:

sostituire l’attuale auto con una nuova Hyundai;

tenerla e rifinanziarla;

restituirla senza oneri ulteriori.



NB: zero interessi nominali (TAN), tuttavia alcuni costi di un finanziamento sono incomprimibili. Ecco perché, come si evince dalla tabella riepilogativa, il TAEG non è pari a zero. Ma è poca cosa.

Hyundai Tucson 1.6 T-GDI HEV 215 CV XTech Prezzo di listino 37.250 euro Prezzo promozionale 34.750 euro Sconto (euro) 2.500 euro Sconto (%) 6,7% Anticipo 0 euro Rata 366 euro Durata 36 mesi TAN (fisso) 0,00% TAEG (fisso) 0,74% Rata finale residua / VFG 22.350 euro Permuta/rottamazione non obbligatoria Scadenza promozione 31 maggio 2025

Per maggiori informazioni, fatti un giro sul sito web di Hyundai.

Altre offerte auto ad anticipo zero? Cerca qui.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari , 05/05/2025