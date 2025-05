Auto a 99 euro al mese, la formula magica. Tutte le offerte di maggio 2025

Non solo citycar, non solo brand "low cost". Da MG ZS a Renault Clio, tutti i modelli con finanziamento a rate mensili sotto i 100 euro

Acquistare un'auto nuova e sottoscrivere un finanziamento, nel 2025, sono pressoché la stessa cosa.

E il prezzo di listino, nel 2025, nell'orientamento del cliente incide non in misura maggiore (per non dire che è minore) di un altro fattore cruciale. La rata mensile.

É una sparuta minoranza, quella di coloro che acquistano l'auto in un'unica soluzione. Per calcolo o necessità, la gran parte diluisce il pagamento su base triennale, quadriennale o su orizzonti anche più lunghi.

A quanto ammonta la rata ideale? Beh, dipende. Dalla tipologia di vettura e dal piano di ammortamento stesso (anche sottoforma di leasing finanziario): la rata sarà tanto più bassa, quanto più il finanziamento sarà spalmato nel tempo.

Hai versato un anticipo? Questo abbassa la rata. Piano con maxirata finale? Idem.

Non esiste la rata perfetta, esiste tuttavia una soglia psicologica sotto la quale la rata è considerata favorevole.

Quella soglia è 100 euro.

Leggere 99 euro al mese, ovvero un importo a due cifre anziché tre, rilascia dopamina.

Quindi quali modelli auto puoi guidare versando 99 euro al mese (o anche meno)? Sotto, ecco le offerte delle Case di maggio 2025. Non solo utilitarie di marchi value for money...

Premessa (1): auto a 99 euro al mese senza anticipo non pervenute (sarebbe stato troppo bello, per essere vero).

Premessa (2): 99 euro al mese, spese varie ed interessi esclusi (ma niente di grave).

Per le auto nuove con finanziamento zero anticipo, consulta la nostra guida aggiornata.

BYD Dolphin Surf

BYD Dolphin Surf Active

da 17.660 euro invece di 18.990 euro



sconto: 1.330 euro (con leasing privati)

anticipo 6.440 euro 35 canoni da 99 euro al mese valore di riscatto 10.570 euro





Per restare aggiornato

Visita sul sito web ufficiale BYD la sezione dedicata alle promozioni:

Nuova Citroen C3

da 15.900 euro (in pronta consegna)



sconto: 0 euro (anche con finanziamento)

anticipo 6.090 euro 35 rate da 69 euro al mese maxirata finale 10.025 euro





Citroen C3 MHEV Plus

da 20.550 euro



sconto: 0 euro (anche con finanziamento)

anticipo 7.904 euro 35 rate da 89 euro al mese maxirata finale 12.652 euro





Citroen C3 Hybrid

Per restare aggiornato

Visita sul sito web ufficiale Citroen la sezione dedicata alle promozioni:

Dacia Sandero Stepway 2024

Dacia Sandero Stepway 1.0 ECO-G 100 Expression

da 17.100 euro (in pronta consegna)



sconto: 0 euro (anche con finanziamento)

anticipo 4.960 euro 35 rate da 89 euro al mese maxirata finale 10.773 euro





Dacia Duster 1.0 ECO-G 100 Expression

da 21.600 euro



sconto: 0 euro (anche con finanziamento)

anticipo 6.470 euro 36 rate da 99 euro al mese maxirata finale 14.256 euro





Nuova Dacia Duster

Per restare aggiornato

Visita sul sito web ufficiale Dacia la sezione dedicata alle promozioni:

Hyundai i10

Hyundai i10 1.0 MPI ConnectLine

da 16.100 euro invece di 18.100 euro



sconto: 2.000 euro (con finanziamento e permuta o rottamazione)

anticipo 4.140 euro 35 rate da 79 euro al mese maxrata finale 9.593 euro





Hyundai i20 1.2 MPI TechLine

da 16.900 euro invece di 19.900 euro



sconto: 3.000 euro (con finanziamento e permuta o rottamazione)

anticipo 3.890 euro 35 rate da 99 euro al mese maxirata finale 9.950 euro





Hyundai i20

Per restare aggiornato

Visita sul sito web ufficiale Hyundai la sezione dedicata alle promozioni:

Leapmotor T03

da 15.500 euro anziché 18.900 euro



sconto: 3.400 euro (con finanziamento)

anticipo 4.844 euro 35 rate da 99 euro al mese maxirata finale 9.544 euro





Per restare aggiornato

Visita il sito web ufficiale Leapmotor Italia:

MG ZS Classic

MG ZS Classic 1.5 VTi Comfort (2024)

da 15.490 euro anziché 17.990 euro



sconto: 2.500 euro (con finanziamento)

anticipo 7.360 euro 36 rate da 69 euro al mese maxirata finale 8.275 euro





Nuiva MG ZS (2025)

MG ZS 1.5 Benzina Standard (2025)

da 18.490 euro anziché 20.490 euro



sconto: 2.000 euro (con finanziamento)

anticipo 7.255 euro 36 rate da 89 euro al mese rata finale 11.474 euro



da 14.940 euro anziché 16.990 euro



sconto: 2.050 euro (con finanziamento)

anticipo 5.550 euro 36 rate da 79 euro al mese maxirata finale 9.514 euro





MG3

Per restare aggiornato

Visita sul sito web ufficiale MG Motor la sezione dedicata alle promozioni:

Opel Corsa

Opel Corsa 1.2 100 cv Edition

da 16.500 euro anziché 20.000 euro



sconto: 3.500 euro (in pronta consegna, con finanziamento):

anticipo 4.299 euro 35 rate da 99 euro al mese rata finale 11.532 euro





Opel Corsa Electric Edition

da 26.000 euro anziché 34.000 euro



sconto: 8.000 euro (con leasing finanziario):

primo canone anticipato 9.860 euro 35 rate da 99 euro al mese valore di riscatto 15.491 euro





Per restare aggiornato

Visita sul sito web ufficiale Opel la sezione dedicata alle promozioni:

Peugeot 208

Peugeot 208 1.2 PureTech 100 S&S Style

da 15.950 euro anziché 21.650 euro



sconto: 5.700 euro (in pronta consegna, con finanziamento)

anticipo 3.407 euro 35 rate da 99 euro al mese rata finale 12.567 euro





Peugeot 208 Hybrid 110 e-DCS6 Style

da 18.770 euro anziché 24.470 euro



sconto: 5.700 euro (con finanziamento)

anticipo 4.522 euro 35 rate da 99 euro al mese rata finale 14.644 euro





Peugeot e-208 136 HP Style

da 26.930 euro anziché 35.180 euro



sconto: 8.250 euro (con leasing finanziario)

primo canone 10.050 euro 35 canoni da 99 euro al mese valore di riscatto 16.581 euro





Anche Peugeot e-208 a 99 euro al mese

Per restare aggiornato

Visita sul sito web ufficiale Peugeot la sezione dedicata alle promozioni:

Renault Clio

Renault Clio 1.0 TCe 90 Evolution

da 17.050 euro anziché 19.550 euro



sconto: 2.500 euro (con finanziamento)

anticipo 3.840 euro 36 rate da 90 euro al mese rata finale 12.121 euro





Renault Clio Evolution ECO-G 100

da 16.800 euro anziché 19.300 euro



sconto: 2.500 euro (con finanziamento)

anticipo 3.920 euro 36 rate da 90 euro al mese rata finale 11.966 euro





Renault Clio E-Tech

Renault Clio Evolution Full Hybrid E-Tech 145

da 20.000 euro anziché 22.650 euro



sconto: 2.650 euro (con finanziamento)

anticipo 5.170 euro 36 rate da 90 euro al mese rata finale 14.496 euro





Per restare aggiornato

Visita sul sito web ufficiale Renault la sezione dedicata alle promozioni:

Seat Ibiza 2024

Seat Arona 1.0 ecoTSI 95 cv Black Edition

da 20.955 euro anziché 24.800 euro



sconto: 3.845 euro (con finanziamento)

anticipo 3.000 euro 35 rate da 99 euro al mese rata finale 16.010 euro





Per restare aggiornato

Visita sul sito web ufficiale Seat la sezione dedicata alle promozioni:

Suzuki Swift 1.2 Hybrid Top AllGrip

da 16.900 euro anziché 20.900 euro



sconto: 4.000 euro (con finanziamento)

anticipo 4.575 euro 36 rate da 99 euro al mese rata finale 11.334 euro





Per restare aggiornato

Visita sul sito web ufficiale Suzuki la sezione dedicata alle promozioni:

Volkswagen T-Cross

Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 95 cv Edition Plus

da 23.860 euro invece di 26.900 euro



sconto: 3.040 euro (con finanziamento)

anticipo 5.500 euro 35 rate da 99 euro al mese rata finale 18.000 euro





Per restare aggiornato

Visita sul sito web ufficiale Volkswagen la sezione dedicata alle promozioni:

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari , 27/05/2025